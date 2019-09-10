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MLB／阿隆索雙響 47轟獨居聯盟全壘打王

2019-09-10 10:43聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

阿隆索單場雙響，率先達成本季47轟，獨享全壘打排行榜龍頭。 美聯社
阿隆索單場雙響，率先達成本季47轟，獨享全壘打排行榜龍頭。 美聯社
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大都會以3：1力退來訪的響尾蛇，除了王牌先發狄葛隆（Jacob deGrom）展現7局11K的壓制外，菜鳥阿隆索（Pete Alonso）單場雙響，率先達成本季47轟，獨享全壘打排行榜龍頭。

阿隆索的兩發陽春彈都是棒打響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly），分別出現在一局下和五局下，現在他的每一轟都在改寫大都會隊史紀錄和國聯菜鳥紀錄，距離2017年洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的52轟大聯盟菜鳥紀錄，也只差五支。

今日賽前，阿隆索原本和天使的楚奧特（Mike Trout）並列大聯盟全壘打榜首，如今拉出兩轟差距，後方還有貝林格（Cody Bellinger）、葉力奇（Christian Yelich）和蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）以44轟緊追。

阿隆索單場雙響

狄葛隆用108球投滿七局，只被敲出三支安打，丟掉一分是五局上挨了前隊友弗洛瑞斯（Wilmer Flores）的陽春砲；回娘家的弗洛瑞斯在二局上首打席特別脫下頭盔接受大都會球迷歡呼，站上打擊區前，他還對狄葛隆眨眼示意。

狄葛隆的防禦率降為2.70，退場後由路戈（Seth Lugo）完成後兩局投球，幫忙守住狄葛隆本季第八勝，自己也收下救援點。

國聯東區落居第四的大都會， 把挑戰季後賽希望放在國聯外卡戰，目前名列第七，距離季後賽席次還有3.5場勝差。

狄葛隆大都會

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