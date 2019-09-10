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MLB／紅襪總裁遭革職後發聲 ：波士頓是偉大的棒球城市

2019-09-10 07:53聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

世界大賽衛冕軍紅襪今年戰績不見起色，季後賽希望渺茫，昨晚「基襪大戰」輸給洋基後，球團拿總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）開鍘，消息震驚球界，他也在經過一晚後出面回應。

唐布洛斯基表示，「感謝這段時光，波士頓是一座偉大的棒球城市，這幾年曾相當風光，但本季沒按照我們計劃的那麼美好，我很享受和球團工作，也尊重老闆們做的任何變革。」

紅襪是在2015年找來唐布洛斯基相助，包含普萊斯（David Price）、塞爾（Chris Sale）馬丁尼茲（J.D. Martinez）等重大補強，都是出自他手，這四年多來紅襪拿了三次美聯東區冠軍，並在去年聘請柯拉（Alex Cora）當總教練後，成功在世界大賽封王。

柯拉坦言，現在他和球員都因看著唐布洛斯基離開而充滿罪惡感，「這傢伙給我機會當大聯盟總教練，他很了不起，是名人堂等級的，今晚對每個人都很難受。」

唐布洛斯基的離開象徵紅襪將迎來全新時代，但儘管如此，當家開路先鋒貝茲（Mookie Betts）仍鐵了心，不會和紅襪議約，2020年賽季結束後要成為自由球員，「這和誰上位無關，答案都會一樣，沒有事情會改變，這就是商場，我愛這地方，但一樣要談生意。」

紅襪世界大賽馬丁尼茲

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