MLB／薛則6局失一分 逼近柳賢振國聯防禦率王寶座

2019-09-09 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國民王牌先發薛則（Max Scherzer）今天和勇士新秀索洛卡（Mike Soroka）同場先發，兩人同樣投完六局，薛則技高一籌只丟一分，終場國民9：4贏球，薛則收穫本季第10勝。

自肩傷歸隊的第四場先發，薛則總算進帳勝投，此役他用98球投滿六局，只被敲兩支安打，其中一支是二局下喬伊斯（Matt Joyce）的陽春砲，因此失掉分數，另外有兩個保送、飆出九次三振。

事實上，薛則投完六局下並沒有立刻退場，七局上還在自己的打席敲出安打，並且盜上二壘，親自協助國民的四分大局，板凳教練海爾（Chip Hale）笑說，「我們跟他講不要跑、放輕鬆，但薛則就是會做他自己的事。」

索洛卡雖然同樣先發六局，但挨了七支安打，其中三支是全壘打，導致丟掉四分，防禦率從賽前的2.53提升至2.67，遭到薛則以2.56超車，跌至國聯第三，兩人都尾隨在道奇柳賢振的2.45之後。

國民全場扛出四支全壘打，高姆斯（Yan Gomes）單場雙響，貢獻兩支陽春彈，索托（Juan Soto）和伊頓（Adam Eaton）各有一轟，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）雖然沒有加入開轟行列，但五打數四安打、帶三分打點，一樣火力旺盛。

國民目前以79勝63敗，占據國聯外卡首席，不過距離國聯東區龍頭勇士仍有九場勝差。