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MLB／柯爾生日飆15K 太空人21分屠水手

2019-09-09 07:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人強投柯爾（Gerrit Cole）生日打卡上班，對水手先發八局，僅失一分，飆出15K刷新個人本季單場新高，加上隊友火力大放送，終場太空人以21：1大勝，柯爾也喜迎第16勝。

今天適逢柯爾29歲生日，他用96球完成先發任務，只被敲出一支安打，四局上隆恩（Shed Long）的陽春彈導致失掉一分，沒有保送、15次三振，繳出今年第六場雙位數三振、同時無保送的比賽，追平2016年克蕭（Clayton Kershaw）、2004年強森（Randy Johnson）和2002年席林（Curt Schilling）共持的單季紀錄。

柯爾目前16勝、防禦率2.73，都在大聯盟名列前茅，281K更是坐穩三振王寶座，此外，他近18場先發未嘗敗績，接連進帳12勝，追平太空人隊史紀錄。

太空人全場22支安打幫柯爾慶生，三局下海灌九分，讓比賽再無懸念，這個半局他們共打了14個人次，五支二壘安打外，還另有史布林格（George Springer）貢獻的三分彈，即使水手把先發的赫南德茲（Felix Hernandez）換下場，也無法立刻中斷這波攻勢。

赫南德茲總計兩局投球，被敲七支安打，丟掉11分，七分是責失分，防禦率升至6.96，本季戰績為1勝6敗。

超級菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）為太空人供輸最多火力，六打數四安打，挹注六分打點，幫助球隊拿下近期四連勝，美聯西區封王魔術數字剩下十。

太空人繼8月以23：2屠殺金鶯後，再度單場狂取20分以上，成為1939年洋基以來，第一支能在單一賽季兩度單場攻下20分的球隊。

柯爾赫南德茲
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