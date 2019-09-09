達比修、田中、前田均回穩 菊池太嫩還有得學

自美日職棒達成共識、開始實施所謂的「入札制度」（posting system）以來，日本職棒已透過入札向大聯盟輸出多達18位好手。透過這項制度，日職各隊不致平白失去有意赴美挑戰的頂尖球員，反倒能夠賺進動輒以千萬美金計、對球隊經營不無小補的得標金。而大聯盟各隊也因此得以降低吸收日職好手的成本，不須像在自由球員市場一樣彼此瘋狂競價，倒也不失為一種兩全其美的制度。

在這18位球員中最令大聯盟各隊垂涎、後來發展也最為成功的仍以先發投手為大宗。如果將「二刀流」的大谷翔平也算在內，從2001年的石井一久開始，包括2006年的松坂大輔、井川慶，以至最近十年陸續入札的達比修有、田中將大、前田健太、菊池雄星就有多達八人將近一半是先發投手，而且每一位的得標身價都在千萬美元以上。以先後打破紀錄的松坂（5111萬1111.11美元）及達比修（5170萬3411元）為首，他們總計為母隊賺進了高達2億1034萬9716.11美元的入札金。如果不是後來大聯盟修改入札規定將最高得標金額定在2000萬美元，這個數字還會更高。

鈴木一朗首開日職球員藉入札制度轉戰美職之先河，石井一久(左二)則是第一位入札大聯盟的投手。 歐新社資料照片 分享 facebook

這八位投手之中，除了後來被視為典型失敗案例的井川及今年初來乍到猶有待觀察的菊池之外，其他六位不但順利成為新東家先發輪值不可或缺的一員，松坂、達比修及田中更一度儼然是隊上王牌投手。總體來說，他們均無愧於入札的高身價。在這些「洋助人」加入後，紅襪、遊騎兵及洋基、道奇也確實得以頻頻挺進季後賽過關斬將。先是松坂在2007年世界大賽關鍵的第三戰擔綱主投，為紅襪及自己贏得一枚冠軍戒指。後來達比修在遊騎兵及道奇也都累積了豐富的季後賽經驗。田中生涯五場季後賽先發防禦率只有1.80，已成洋基在季後賽最為倚重的先發投手。先發後援兩頭燒的前田也在季後賽表現稱職，兩屆世界大賽登板七次，防禦率只有2.08。

松坂大輔雖然後來有「薪水小偷」之稱，但他剛到紅襪時可是非常厲害，首季就拿下美聯新人王票選第4名，並幫助紅襪拿下世界大人冠軍，隔年更以18勝3敗拿下美聯塞揚獎票選第4名。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過今年不論對年過三十的達比修、田中及前田，或是身為菜鳥的後輩菊池來說都是表現撞牆的一年。因手肘受傷，上季只投8場的達比修今年終於得以健康出賽。但即使以「荒腔走板」四字，都不足以形容他上半季悽慘的控球。直至6月10日為止，達比修總計先發13場投66.1局，保送竟多達44次，每九局保送次數5.97不但穩居第一，而且跟其他先發投手都有一段不小的差距（第二名的藍鳥投手桑契斯（Aaron Sanchez）也不過4.91次）。同時間他還有另一項數據也「領先群雄」——被擊出飛球形成全壘打的比率（22.4%），由此可以想見達比修的防禦率當然不會太好看——以4.98在全大聯盟排名倒數第五。

達比修從季初就不斷遭殃，反之他的三位後輩田中、前田跟菊池則是在六月開始接連踢到鐵板。上半季結束還入選明星賽的田中將大在五月底一度將防禦率降到2.94並且投出生涯第四場完封。但接下來田中兩度在芬威球場慘遭紅襪強大打線荼毒，先是在6月29日投不滿一局就狂失6分，不到一個月後更是僅投3.1局就狂失12分，不但寫下個人日美生涯單場責失新高，也成為洋基先發投手對紅襪單場責失最多分的不名譽紀錄保持人。

田中將大在6月份兩度造訪紅襪主場都踢到大鐵板，總計只能撐4局卻掉了18分！ 美聯社 分享 facebook

去年八月一度被道奇拔掉先發的前田健太本季重返先發輪值表現起初仍算稱職，而且在五月5場先發主投29.2局拿下4勝0敗，不但防禦率只有2.73，三振四壞比更是絕佳的34:5，還曾投出6.2局無失分無保送並狂飆12K（生涯單場次高）的代表作。但從六月開始一勝難求的前田不但吞下六連敗，六七月防禦率也飆漲到4.65，以至於上半季大半時間維持在四以下的防禦率在七月底終於失守突破四字頭。

至於被水手寄予厚望的菊池雄星原本在四五月也不乏佳作，尤其五月初更在作客印第安人及洋基主場的兩場先發中接連投出七局以上僅失一分的絕佳表現。但也就在出戰洋基的這場比賽中菊池疑似在球帽上沾滿松焦油、使用非法投球的「英姿」被轉播單位的鏡頭捕捉得一清二楚。沒過多久菊池就開始頻遭大聯盟打者修理，從五月底開始連三場先發都僅投3.1局就被打爆，最後一場更慘遭身為高中學弟的大谷全壘打轟下場。自此菊池的防禦率就一直維持在五以上，而且六七八月的防禦率分別高達7.03、5.56、6.04，毫無下降的跡象。

同樣是碰上低潮，或許因為已在大聯盟有過多年歷練，達比修、田中跟前田都能及時回穩找回自己過去的節奏，其中又以達比修的轉變最為驚人。前面提到他在六月初以前是全大聯盟的保送王，但自6月10日開始他的每九局保送次數陡降至只有0.89，僅次於水手的李克（Mike Leake）居全大聯盟第二低。這段時間內達比修曾連續面對142名打者未投出任何一次保送。根據大聯盟官網報導，一向以球路眾多著稱的達比修不但從六月開始加入新球路「強切球」（hard cutter），還從小熊新簽下的終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）那兒學來彈指曲球，使得他本季投過的球路增加到多達10種。就靠這些令打者目不暇給的眾多球路，最近十場先發達比修的防禦率降到只有2.69。

達比修在明星賽前97局的投球送出49次保送、防禦率5.01，明星賽後60.1局的投球竟然只有4次保送，而且防禦率只有2.69，簡直判若兩人。 美聯社 分享 facebook

於此同時，田中將大則是重新打造自己原有的必殺球路——指叉球。根據多家媒體報導，田中本季深受所謂的「彈力球」縫線及表面之苦，不得不減少指叉球的使用比例，改為依賴速球跟滑球克敵制勝。但在前述對紅襪投出生涯最悽慘一役後，痛定思痛的田中及時做出改變，大幅調整自己的指叉球握法。在下一場面對響尾蛇的比賽中他足足投了有27記指叉球，將近全場投球的三成比例並成功誘使打者揮空6次。自此開始他的指叉球使用率從25.7%提升到33.9%，並且在8月11日對藍鳥的先發中投8局一分未失，顯見他的新生指叉球已開始發揮絕大效用。

跟田中一樣，前田健太也是在慘遭對手痛擊後找出新的致勝之道。他在8月4日對教士的比賽僅投2.2局就責失5分被轟下場，但下一場先發隨即逆勢反彈，整場比賽面對23位響尾蛇打者的前田充分交替運用速球、滑球、曲球及變速球四種球路，只讓對手擊出3支一壘安打且沒有保送，也拿下睽違兩個多月的第8場勝投。在接下來三場先發均幫助道奇拿下勝利後，為了季後賽備戰所需，前田又再次被「職務調動」到牛棚。

至於戰況最「慘烈」的菊池也不是沒有亮眼之作，在8月18日面對藍鳥的比賽中他終於又投出另一場代表作，而且是完投九局只被擊出兩安打的完封勝。上週對太空人的比賽中菊池也成功封鎖對手恐怖的打線，投五局僅被擊出一支陽春全壘打丟掉一分。但與此同時菊池的表現仍是不斷地打擺子，既有這兩場好投，也有多場投不滿五局就狂失五六分，因此防禦率至今仍在五以上持續震盪。想走出第一年大聯盟初體驗的陣痛期，恐怕還需要一點時間。

菊池雄星因為松焦油事件而影響了投球姿勢與信心，從5月中開始越投越差，明星賽後還成了全壘打製造機。 美聯社 分享 facebook

從野茂成功在大聯盟掀起一股龍捲風開始，不論入札與否，勇於跨海挑戰的日職先發投手多能在大聯盟繼續發光發熱取得一定程度的成功，證明出身不同聯盟的亞洲球員同樣有能力與來自世界各地的競爭者一較雄長，而且往往不落人後更能成為其中的佼佼者。明年大谷將復出登板，未來相信也還會有更多出身日本的好手將繼續投身大聯盟，為這個棒球的最高舞台加入更多源源不絕的生力軍。