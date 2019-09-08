MLB／勇士索洛卡逼近 柳賢振王者地位動搖

2019-09-08 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



勇士先發索洛卡防禦率已逼近領先大半季的柳賢振。 美聯社 分享 facebook

勇士隊明天在主場對國民隊進行四連戰最後一戰，挑戰10連勝、近20戰第18勝，雙方推出索洛卡（Mike Soroka）、薛則（Max Scherzer）登板先發，成為國聯防禦率排名第二、第三的大對決，兩人表現好壞將牽動道奇隊南韓投手柳賢振的王者地位。

勇士連贏國民三場，89勝54敗在國聯東區穩居龍頭，領先國民勝差拉大到十場；索洛卡目前戰績11勝3敗，防禦率2.53在國聯排名第二，只落後柳賢振的2.45，明天若投出優質內容，有機會後來居上。

薛則9勝5敗，只要再奪一勝，將是連續10季勝投達二位數，防禦率2.60在國聯排名第三，對柳賢振也有一定程度威脅。

柳賢振8月12日對響尾蛇隊先發無失分，奪下本季第12勝，防禦率降到1.45，也是大聯盟唯一不到2的投手；但他接下來四場先發陷入低潮，合計19局被攻下21分、吞下三連敗，防禦率數字逐漸上升，遭索洛卡、薛則步步逼近。

大聯盟亞洲投手過去只有六人單季防禦率挺進兩聯盟前十傑，包括野茂英雄、岩隈久志、達比修有、松坂大輔、朴贊浩、柳賢振，其中野茂包辦三次，1995年效力道奇時，防禦率2.54在國聯排名第二，只輸勇士麥道斯（Greg Maddux）的1.63，創下亞洲投手最佳紀錄。

柳賢振2013年防禦率3，在國聯排名第八，今年是否有機會成為首位亞洲防禦率王值得觀察。