MLB／加入40轟、30盜俱樂部 葉力奇還敲再見安

2019-09-08 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葉力奇是大聯盟近七年來，第一位40轟、30盜的球員。 美聯社 分享 facebook

九局下兩人出局、一壘有人，本季拚衛冕國聯MVP的葉力奇（Christian Yelich）敲出深遠二壘安打，送回再見分，助釀酒人3：2氣走小熊，教頭康索（Craig Counsell）賽後讚道，「他最後一個打數拿出MVP等級的表現。」

葉力奇今天兩打數兩安打，雖然沒有追加全壘打，本季產量停留在44轟，但仍把握住再見安打的機會當致勝功臣，讓康索直呼，「這是我看過他表現最棒的比賽，我知道他今天沒有開轟。」

事實上葉力奇在敲出再見安打前，就寫下另一項個人里程碑，單場三次盜壘成功，達成本季30盜紀錄，是大聯盟近七年來，第一位40轟、30盜的球員。

大聯盟史上僅發生過12次單季40轟、30盜，今天葉力奇成為第十位達成者，前一人剛好是他的隊友布勞恩（Ryan Braun），曾在2012年寫下41轟、30盜的紀錄。賽後記者們在休息室聯訪葉力奇時，一旁的布勞恩忍不住鬥嘴，說要封葉力奇為大聯盟嘴砲最佳進步獎。

27歲的葉力奇成為自1998年羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，最年輕的40轟、30盜俱樂部成員，當年「A-Rod」僅22歲。