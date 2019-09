MLB／相隔4年重返大聯盟投手丘 國民投手哭了

等了四年重新站回大聯盟投手丘,國民牛棚投手巴瑞特返回休息區後忍不住哭了。 路透 分享 facebook

等了四年重新站回大聯盟投手丘,國民牛棚投手巴瑞特(Aaron Barrett)今天對勇士中繼一局無失分,走回休息區後,他坐在板凳上不禁留下男兒淚,隊友們紛紛前來安慰。

巴瑞特前一次在大聯盟出賽已是2015年,他在2016年和2017年完全脫離棒球,先後遭逢手肘韌帶置換手術(Tommy John)和肱骨骨折等嚴重傷勢,去年他以30歲之齡,從低階1A重新起步。

巴瑞特今年整季待在2A,50場出賽共52.1局投球,戰績0勝7敗,防禦率2.75,上周他終於等到9月擴編,重返大聯盟。

Aaron Barrett is overcome with emotion after his first Major League appearance in 4 years pic.twitter.com/YO8calG5Rm