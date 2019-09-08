MLB／相隔4年重返大聯盟投手丘 國民投手哭了

2019-09-08 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



等了四年重新站回大聯盟投手丘，國民牛棚投手巴瑞特返回休息區後忍不住哭了。 路透 分享 facebook

等了四年重新站回大聯盟投手丘，國民牛棚投手巴瑞特（Aaron Barrett）今天對勇士中繼一局無失分，走回休息區後，他坐在板凳上不禁留下男兒淚，隊友們紛紛前來安慰。

巴瑞特前一次在大聯盟出賽已是2015年，他在2016年和2017年完全脫離棒球，先後遭逢手肘韌帶置換手術（Tommy John）和肱骨骨折等嚴重傷勢，去年他以30歲之齡，從低階1A重新起步。

巴瑞特今年整季待在2A，50場出賽共52.1局投球，戰績0勝7敗，防禦率2.75，上周他終於等到9月擴編，重返大聯盟。

Aaron Barrett is overcome with emotion after his first Major League appearance in 4 years pic.twitter.com/YO8calG5Rm — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) September 8, 2019

今天是巴瑞特相隔四年再度於大聯盟出賽，他在五局下登板投球是國民第一任牛棚，雖然一上場就對艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）投出保送，但接下來連續製造三個出局數，包含三振國聯新人王亞古納（Ronald Acuna Jr.），沒有失分。

功成身退的巴瑞特回到休息區掩面痛哭，隊友們見狀上前給予安慰，在賽場上留下動人的一幕。