MLB／林子偉出征12強賽？ 棒協：按規定是不行

2019-09-08 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



旅美野手林子偉今天現身紅襪休息室，總教練柯拉（Alex Cora）對媒體的解釋，意外揭露林子偉可能出征世界棒球12強賽；問題在於，按照大聯盟與世界棒壘球總會（WBSC）的協議，大聯盟並未放行40人名單內的球員出征12強，林子偉披上中華隊球衣的可能性是否存在？中華棒協祕書長林宗成回應，按照規定是不行，但如果確認球員和球團都有意願，會再次向大聯盟確認。

林子偉日前在紅襪3A出賽，因接球撞上全壘打牆，出現腦震盪症況，原本預期本季不再出賽，今天意外現身紅襪休息室內引起關注；柯拉向媒體解釋，林子偉可能代表台灣出征12強賽，球團希望就近觀察他的傷勢狀況。

12強賽今年為第二屆舉辦，大聯盟與WBSC在首屆開打前就已達成協議，大聯盟支持舉辦12強賽，但不放行40人名單內的球員參加；林宗成指出，這個協議在第二屆並未改變，40人名單內的球員依然無法參加12強賽。

對於柯拉的說法，林宗成表示，不知道紅襪是否有先向大聯盟確認，或許總教練不太了解規定，「按照規定是不行，紅襪應該也不太可能把他移出40人名單。」

林宗成表示，「球員本身一定有意願要打，如果球團也有意願放人，為了讓中華隊陣容更完整，我們也會再次向大聯盟主動詢問，40人名單內的球員是否可能出賽12強。」