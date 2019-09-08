MLB／因控制體重誤食禁藥 皮內達禁賽60場

2019-09-08 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



雙城投手皮內達（Michael Pineda）昨天才在對印地安人之戰先發，今天就因日前藥檢未過，收到聯盟處以60場禁賽的上訴定讞，雖然已經從原先的80場禁賽減少，但仍意謂他今年賽季得被迫提前結束，也無法在季後賽為雙城貢獻戰力。

雙城在聲明中表示，「我們很失望，得知皮內達因違反大聯盟禁藥管理而禁賽，我們完全支持大聯盟的政策，並且有效地將禁用物趕出比賽。」

皮內達是被檢驗出體內殘留利尿劑，原先判80場禁賽，經過上訴並召開仲裁聽證會後，減為60場球監，確定判刑後他說，「我錯在吃了一個親密朋友給的藥物，他說藥的來源合法，而且能保證我安全地控制體重，我沒經過雙城團隊許可，就吞了幾顆。」

皮內達接著表示，「聽到消息後我很驚訝，我從未想要故意欺騙球團、其它球員或球隊，我很開心陪審團相信我的證據和清白，減少了責罰，我了解我必須對自己的身體負責，所以我尊重60場禁賽的結果。」

皮內達去年因手肘韌帶置換手術（Tommy John）整季報銷，本季26場出賽，戰績為11勝5敗，防禦率4.01，昨天才對印地安人先發六局，飆出本季新高的單場10K。

靠著重砲部隊的全壘打產量加持，雙城目前在美聯中區稱霸，今天賽前還擁有5.5場勝差優勢，闖進季後賽的機率不低。