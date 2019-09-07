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MLB／紅襪7投壓制洋基打線 全數不在開季名單

2019-09-07 12:54聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

紅襪投手渥登在車輪戰中拿下勝投。 美聯社
紅襪投手渥登在車輪戰中拿下勝投。 美聯社
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先發投手不濟事，紅襪用七名不在開季名單內的投手演出車輪戰，聯手以6：1擊敗美聯東區龍頭洋基，儘管贏球後仍落後洋基15.5場勝差，但撿回些許面子，在本季兩隊最後一波系列賽先下一城。

紅襪此戰原訂由普萊斯（David Price）扛起先發，但他因手腕傷勢仍有不適，紅襪被迫以牛棚車輪戰迎敵，卻收到奇效，七名投手合力壓制洋基打線，只被敲出三安打，唯一失分為第五局賈納（Brett Gardner）敲出的陽春砲。

紅襪靠牛棚車輪戰贏下面子之戰，總教練柯拉（Alex Cora）讚許先發兩局無失分的夏辛（Jhoulys Chacin），「他做得太好了，讓我們處於有利的位置。」此外，紅襪今天動用的七名投手，沒有任何一人在開季名單中，今天卻能聯手壓制洋基，扮演勝利之鑰，柯拉說：「就像我在春訓時所說的，你絕對不可能只靠開季名單內的球員贏得世界大賽，今天就是這麼一回事。」

紅襪在第四局率先敲破僵局，霍特（Brock Holt）在一、三壘有人時敲出安打，為紅襪先馳得點，莫蘭（Mitch Moreland）再補上三分砲帶來重傷害。

洋基先發投手杰曼（Domingo Germán）此役尋求領先全大聯盟的第18勝，卻在第五局投出保送後退場，牛棚也未能幫他守下這分，最終留下先發4.1局失5分、吞下第4敗。

紅襪洋基牛棚
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