MLB／翻版2016年王建民 王維中一登板就逆轉

2019-09-07 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



王建民當年在皇家隊。 資料照 分享 facebook 後援登板想拿勝投，需要一點機緣巧合，來到海盜後的台灣左投王維中，彷彿命中注定「海賊魂」，為球隊出賽的兩場，都在登板後的下個半局等到逆轉，順勢收下勝投，本季已累積3勝0敗，「轉運手」體質有如2016年效力皇家的王建民。

王建民2016年開啟夢幻般的球季，驚奇擠進開季25人名單，以不服輸的鬥志重返大聯盟，也在不熟悉的中繼位置上有不俗表現，整季出賽38場、53.1局，神奇的是進帳6勝0敗，成為皇家隊史第一位局數達50局、進帳6勝卻無敗投的投手，成為隊史最強轉運手。

王建民該年出賽機會不算穩定，常常作為牛棚最後一人，在沒人可用時才登板，他的6勝裡就有4勝是在延長賽登板取得，但也因此意外形成一登板就能幫助球隊結束加班的奇效，讓球迷嘖嘖稱奇。

當地媒體也對王建民的成績大感神奇，總教練約斯特（Ned Yost）受訪就曾提到，儘管王建民的出賽機會不多，但總能適時把握，也讚嘆他：「後援拿了6勝0敗呢！」

王維中的大聯盟生涯前兩季，勝投並未開張，本季加盟運動家後，終在7月5日對雙城後援2.1局無失分，等到球隊逆轉，迎接生涯首勝；轉隊來到海盜後的兩場出賽更神奇，王維中都在一登板後就等到球隊攻下大局，只用兩場出賽、1.2局就拿下兩勝，奪勝效率超高。