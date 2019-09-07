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MiLB／江少慶季後賽投2局丟8分 球隊未能以三連勝晉級

2019-09-07 10:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

江少慶今天在印地安人3A季後賽首輪第三戰先發，要挑戰以三連勝晉級下一輪，卻遭勇士3A打爆，只投到第三局，以八分責失承擔敗投，終場球隊以6：10輸球，在五戰三勝制中以2勝1敗領先。

江少慶昨天一度傳出升上大聯盟的網路消息，經紀公司出面澄清，續留3A備戰季後賽，今天他在主場先發登板，要為聽牌的球隊爭取晉級門票。

江少慶在首局送出三上三下，帶有兩K，第二局卻遇上亂流，被敲兩支安打，加上一個觸身球和一記高飛犧牲打，面對前四位打者就丟掉兩分，接著又出現四壞球保送，莫菲（John Ryan Murphy）隨後補上三分彈形成重傷害。

單局丟了五分的江少慶，在三局上續投，不過連一名打者都解決不了，不僅多丟一分，並留下二、三壘跑者退場，接替的牛棚無法化解危機，將江少慶的責失分統統送回本壘，勇士3A在這個半局也拿到五分。

江少慶帳面上是先發兩局被敲五支安打失八分，有兩個保送、三次三振，防禦率高達36，未能帶領球隊以三連勝晉級下一輪。

今天是江少慶在睽違五年再度在季後賽登板，上一次在小聯盟季後賽出賽已經是2014年在菜鳥聯盟的往事，當時他先發一場，以五局無失分拿下勝投。

江少慶勇士
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