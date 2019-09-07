MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

2019-09-07 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



王維中再獲勝投。 路透 分享 facebook 披上海盜球衣的台灣左投王維中，儼然成為球隊的幸運星，今天迎戰紅雀在第七局登板後援0.2局無失分，海盜在下個半局就攻下6分逆轉，終場以9：4贏球，王維中取得勝投、本季第三勝，轉隊後的兩場出賽，都在一登板後就迎來逆轉大局。

海盜此役前六局打完只以1：2落後，第七局羅德里奎茲（Richard Rodríguez）接手投球，一出局後先挨艾德曼（Tommy Edman）的陽春砲，保送一名打者後，再被卡本特（Matt Carpenter）敲出二壘安打帶有一分打點，教練團在此時換上王維中止血，只用六球、兩個滾地球出局搞定這局。

海盜七局下就掀反撲，以兩安打、一保送塞滿壘包，貝爾（Josh Bell）以安打送回兩名隊友，卡布雷拉（Melky Cebrera）再掃追平安打，歐蘇納（Jose Osuna）續敲安打送回超前分，弗瑞茲爾（Adam Frazier）補刀敲出三壘安打，擴大為7：4領先。

紅雀單局換了三名投手就是壓不住，被海盜以六支安打灌進6分，戰局從1：4扭轉為7：4，也讓在落後局面時登板的王維中順勢取得勝投資格。

王維中本周才在海盜升上大聯盟，周四在九局上、落後2分時上場，海盜在九局下攻下3分逆轉，王維中收下勝投；此役再度上演類似劇本，王維中在落後3分情況下登板，海盜又在下個半局攻下6分扭轉戰局，轉隊後的兩場出賽都扮演球隊的「轉運手」，兩場出賽合計投1.2局、拿下兩勝，本季已累積三勝。