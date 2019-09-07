MLB／超狂達比修 本季10種球路冠聯盟

2019-09-07 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有。 美聯社 分享 facebook 號稱擁有「七彩變化球」的小熊日籍投手達比修有，到底能投多少球路？大聯盟官網介紹給你看，根據2008年詳細數據啟用以來，達比修成為2384名大聯盟投手中，唯一能投出十個不同球種的人。

大聯盟官網專文介紹達比修有的獨特之處，指出數據庫中，92%的投手整個生涯只投三到六個球種，包含準名人堂強投韋蘭德（Justin Verlander）和克蕭（Clayton Kershaw）都只用四種球路打造出成功的生涯。

能投到七種球路以上的投手在大聯盟只占4%，其中更只有11人擁有八種以上的武器，其中包含另一位前塞揚獎得主葛蘭基（Zack Greinke），沒有人擁有九款球路，唯獨達比修有能投出十個不同球種，而且今年賽季統統亮相過。

大聯盟官網列出達比修有本賽季的十個球路，最常出現的是慢速版的卡特球，球速平均86.3哩，在比例中占32.8%，快速版卡特球雖然只有3%出現頻率，但球速提升至91.2哩。

四縫線速球是達比修有使用第二多的球路，占27.9%，均速最快，達94哩，第二快的球種是二縫線速球，球速93.5哩，但出手機率只有12.4%。

另外達比修有還有滑球、曲球、慢速版曲球、蝴蝶球、指叉球和變速球可以搭配。

官網作家認為，達比修有難以預測的球路，幫助他近14場先發豪取105次三振、僅八個保送，在急起直追下，達比修本季累積183K，衝上全聯盟第19名，生涯第四個200K的球季即將到手。