MLB／布恩上季贏100勝卻被罵 柯拉：我不懂

2019-09-07 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基教頭布恩。 歐新社 分享 facebook 洋基去年慘輸紅襪一條街，總教練布恩（Aaron Boone）的執教菜鳥球季飽受批評，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）今天受訪前為這位前同事叫屈，「去年聽到他所遭受的批評，那讓我覺得困惑，我心想為什麼要罵他？」

洋基與紅襪去年都由新教頭執掌兵符，柯拉在首季大獲全勝，不僅取得全大聯盟最佳的108勝，還在分區系列賽將世仇洋基淘汰，一路直通世界大賽奪冠。

位處鎂光燈焦點所在的紐約，布恩的菜鳥教頭球季並不好過，但今年算是洗刷顏面，洋基至今天賽前取得92勝49敗、排名大聯盟第一，帶著16.5場勝差領先與紅襪展開四連戰。

柯拉賽前接受訪問，談到布恩去年所遭受的批評直言不解，「他去年已經做得很好了，贏了100場，他在大聯盟累積的勝場數比我還多，他懂比賽，所以去年聽到他被批評，那讓我感到困擾，我心想為什麼？只是因為我們贏了108場，但他真的已經做得很出色了。」

柯拉指出，紅襪雖在分區系列賽淘汰洋基，但其實差點就要輸掉第四戰，一旦戰線進入第五戰就很難說，「所以他真的做得很好了，他是位好教頭。」

柯拉很清楚，身在大城市，外界的檢視標準就更高，「只是因為我們在兩座大城市執教，我們的每個調度都會被事後檢視，我們都知道這點，因為我們都在電視台工作過。」兩人曾同時任職於ESPN球評，也因此在成為世仇球隊的教頭之前早已是好友。