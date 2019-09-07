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MLB／領先紅襪16.5場 洋基諸將也說想不到

2019-09-07 07:47聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

去年整季看不到紅襪的車尾燈，洋基今年卻帶著16.5場勝差，展開兩隊例行賽的最後一波對戰，一年之間為何有這麼大的轉變？連洋基球員都搞不懂，賈吉（Aaron Judge）坦言現在的差距不在他的預期之內，賈納（Brett Gardner）也說：「這真的無法解釋。」

洋基與紅襪今天展開四連戰，也可能是兩支世仇本季最後一次交鋒，紅襪目前在分區落後洋基16.5場勝差，在外卡落後6.5場，想要進入季後賽、重演去年與洋基的碰頭，機率微乎其微。

帶著如此巨大的勝場差距迎戰紅襪，洋基諸將始料未及，賈納說：「這該如何解釋呢？我無法解釋，只能說因為我們打得更好吧！」

賈納提到，他知道紅襪本季先發輪值遇到一些問題，「但想想我們整季有多少球員因傷缺陣，這真的無法解釋，沒人可以預期到我們在這樣的傷兵問題之下，還能處於現在的位置，但總之我們現在在這了。」

「他們現在落後多少？15場嗎？」賈吉對於領先紅襪的勝差不太在意，他說：「因為從春訓開始，我們的目標就是贏得分區。」但他也提到，今年球隊的表現，確實不在每個人的計畫之內，但球員受傷時，總有人可以稱職頂上位置，「這確實不是我們預期要走的道路，但我們撐過來了。」

賈吉表示，洋基本季雖遇許多傷兵問題，但關鍵是急不得，「我告訴他們，9月並不是最後一個月，我們還有兩個月的球季要打，所以把握時間，確保自己能在季後賽做好準備，這也是為什麼贏得分區是很重要的事。」

洋基紅襪賈吉
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