MLB／基襪大戰前夕 洋基2名重砲探視歐提茲

2019-09-07 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基今天起作客紅襪展開三連戰系列賽，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和桑契斯（Gary Sanchez）來到波士頓後，把握空檔探望紅襪退役球星歐提茲（David Ortiz），今年6月上旬在家鄉多明尼加遭槍擊的歐提茲在社群網路放上照片，除了氣色不錯外，也看出好友來訪讓他心情愉悅。

「基襪大戰」世仇對決前夕，洋基重砲英卡納西恩和桑契斯抽空拜訪歐提茲，探視這位6月從槍傷歷劫歸來的同胞大前輩，三人皆來自多明尼加。

歐提茲在Instagram貼出他和英卡納西恩於自宅拍的合照，寫著，「我的男孩來看他的玩伴了。」兩人雖然相差七歲，而且從未當過隊友，但好交情不言而喻，2016年歐提茲也曾推薦紅襪，將英卡納西恩從自由市場帶回。

歐提茲文末除了標記英卡納西恩外，還有另一名多明尼加球員雷耶斯（Jose Reyes）；36歲的雷耶斯自去年賽季結束後就未再亮相，目前仍是自由球員。

26歲的桑契斯和這幾位老大哥不同年代，但仍跟隨前往致意，他在Instagram貼了和歐提茲的搭肩照，寫下，「非常榮幸，歐提茲先生，希望你長命百歲，這樣你就能協助並啟發下個世代。」

https://nypost.com/2019/09/06/yankees-duo-visit-recovering-david-oritz/