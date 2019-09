MLB／初登板就對決親弟弟 莫蘭兄弟寫百年來頭一遭

莫蘭先發對決海盜隊。 美聯社 分享 facebook 兩支分區墊底球隊馬林魚與海盜,今天誕生一項罕見又溫馨的紀錄,30歲左投布萊恩‧莫蘭(Brian Moran)的大聯盟生涯初登板,就對決弟弟柯林‧莫蘭(Colin Moran),這是大聯盟自1900年以來首度出現球員在生涯首戰就對決親兄弟。

馬林魚今天以10:7擊敗海盜,無關晉級席次的一戰,因為兄弟同場意外吸引關注,馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)成全這項紀錄的誕生,在第四局將大莫蘭推上投手丘,小莫蘭將是海盜這局的第二位打者。

兄弟檔對決六球,大莫蘭最終以一記71.9哩的滑球削進好球帶下緣,將弟弟三振出局,也因馬林魚在五局上攻下4分逆轉戰局,大莫蘭最終成為此役的勝利投手。

Marlins pitcher Brian Moran faced his brother, Colin Moran, in his MLB debut tonight.



Baseball is awesome.



(Via @MLB)pic.twitter.com/kWui1UXzN5