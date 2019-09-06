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MLB／初登板就對決親弟弟 莫蘭兄弟寫百年來頭一遭

2019-09-06 11:28聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

莫蘭先發對決海盜隊。 美聯社
莫蘭先發對決海盜隊。 美聯社
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兩支分區墊底球隊馬林魚海盜，今天誕生一項罕見又溫馨的紀錄，30歲左投布萊恩‧莫蘭（Brian Moran）的大聯盟生涯初登板，就對決弟弟柯林‧莫蘭（Colin Moran），這是大聯盟自1900年以來首度出現球員在生涯首戰就對決親兄弟。

馬林魚今天以10：7擊敗海盜，無關晉級席次的一戰，因為兄弟同場意外吸引關注，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）成全這項紀錄的誕生，在第四局將大莫蘭推上投手丘，小莫蘭將是海盜這局的第二位打者。

兄弟檔對決六球，大莫蘭最終以一記71.9哩的滑球削進好球帶下緣，將弟弟三振出局，也因馬林魚在五局上攻下4分逆轉戰局，大莫蘭最終成為此役的勝利投手。

「這真的太特別，對我意義重大。」大莫蘭在2009年選秀第七輪被水手相中，10年來曾經歷TJ韌帶置換手術，也曾赴獨立聯盟打拚，他在去年季末獲得馬林魚的一紙小聯盟合約，本月4日才剛趁著擴編一圓大聯盟美夢，處女秀就演繹一場夢幻劇本。

現場見證的家人更感驕傲，他們的父親比爾（Bill Moran）就說：「這太不可思議，這一刻令人激動，我從未想過會有這樣的畫面出現。」自1900年以來，這僅是第七次有球員在生涯初登板就對上親兄弟效力的球隊，兄弟投打對決則是首度發生。

莫蘭兄弟的前一次對決是在何時？比爾說，應該是在他們的自家後院，以石頭當本壘，以樹木當三壘；大莫蘭說，那是一次相當激烈的對決，小莫蘭則笑說：「我們的對決通常是以打架收尾。」

弟弟莫蘭打哥哥投得球。 美聯社
弟弟莫蘭打哥哥投得球。 美聯社
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