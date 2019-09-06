MLB／楚奧特45轟追上全壘打王 天使還是輸了

2019-09-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



楚奧特擊出本季第45轟。 路透 分享 facebook 敲出並列大聯盟領先的本季第45轟，卻無法幫助天使拿下勝利，楚奧特（Mike Trout）直言：「不好受」，運動家在最後兩局狂攻9分，以10：6逆轉擊敗天使，也讓天使吞下四連敗、近13戰的第11敗。

天使此役經歷一場難堪的敗仗，第三局楚奧特的兩分砲出爐時，球隊取得4：1領先，最大差距更達6：1，但戰局在七局下風雲變色。費利（Josh Phegley）從蘇亞雷斯（José Suárez）手中敲出兩分砲，天使換投依然擋不住運動家攻勢，先讓塞米恩（Marcus Semien）敲出安打，接著連投四次保送，奉送2分，再由葛洛斯曼（Robbie Grossman）敲出三壘安打，一棒將戰局逆轉為8：6。

「取得這樣的領先，最後卻輸球，那真的很難受。」楚奧特難掩失望，他表示，「我們拚戰了一整場，但保送了幾位打者，而那造成了傷害。」

失落的夜晚，楚奧特仍有紀錄誕生，他在此役的兩分砲為本季第45轟，不僅追上大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）、並列大聯盟領先，也成為1999年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後，第一位單季敲出45轟的美聯中外野手。

「安德森（Brett Anderson，運動家先發投手）在第一個打席對我全投直球，第二打席在隊友安打之後上場，所以我想他還是會對我投直球，製造滾地球。」楚奧特這一轟飛行距離達455呎，他說：「我只是試著逮到一顆好球，將它揮擊出去。」