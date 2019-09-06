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走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00李秉昇

現年29歲的大聯盟投手葛雷（Sonny Gray），歷經2018年在紐約渾渾噩噩的球季之後，今年強勢回歸了，而且是回到巔峰期的水準，被安打率為全國聯先發投手最低，表現堪比他五年前在運動家擔任王牌投手的時期。葛雷究竟是如何在短短不到一年的時間內，從被洋基公開點名要交易的棄將，搖身一變成為辛辛那提紅人陣中現階段先發輪值表現最好的投手？（所有數據和資訊截至9月5日）

運動家選來的大學投手素有好評，葛雷也不例外，2014、15球季都拿下14勝，而且...
運動家選來的大學投手素有好評，葛雷也不例外，2014、15球季都拿下14勝，而且在2015年還是美聯塞揚獎投票第三名。 歐新社資料照片
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回顧2018年 葛雷在洋基面臨三大問題

第一，主客場的成績落差過大。葛雷去年在洋基主場的自責分率高達6.98，反觀在客場的防禦率只有3.17。針對此窘境，葛雷主動詢問洋基教練團到底他的問題出在哪，但洋基團隊給他的回答只是「運氣不好」，這讓葛雷難以接受。

第二，葛雷後來自己發現，他四縫線速球的轉速雖然名列全聯盟前20名，但他將「轉速轉化為球路位移」的效率卻非常差（這與擺臂和出手角度有關）。因此，即便葛雷擁有全聯盟前20名的四縫線球轉速，他四縫線球的尾勁幅度卻只能排在全聯盟300名之外，這讓葛雷的四縫線球就算投在好球帶上緣，也難以製造揮棒落空。

第三，洋基想仿效「田中將大模式」，叫葛雷多投滑球，增加投球壓制力，卻未考量到葛雷的滑球性質跟田中的並不同。葛雷的滑球位移幅度較大，不容易控制，而且他以往都只有在球數領先之後，才會把滑球丟在壞球區引誘打者出棒，比較少用來搶好球數。去年，葛雷在洋基建議下多使用滑球，結果投球壓制力不增反減，因為對滑球的控制力不好，所以屢屢陷入球數落後，造成他容易遭受攻擊。

葛雷轉到洋基之後可能背負太大的壓力，在求好心切的情況下反而亂了步調，而且在洋基主...
葛雷轉到洋基之後可能背負太大的壓力，在求好心切的情況下反而亂了步調，而且在洋基主場投得奇差無比。 歐新社資料照片
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葛雷在今年3月初接受美國運動媒體《運動員》（The Athletic）分析作家薩利斯（Eno Sarris）的訪問時，就說道：「洋基隊很愛滑球。滑球確實是個很棒的球種。數據也顯示滑球解決打者的效果很好。但如果是我的話，我投太多滑球會讓自己陷入太多球數落後的窘境。洋基要我成為另一個田中，但我跟他的球路和投球型態實在是天差地遠。」

回大學母校重練新球路 葛雷徹底改變配球策略

2018到2019年的休賽季，葛雷痛定思痛要做出改變，甩掉寫下生涯最低迷數據的2018年賽季。他回到大學母校范德堡大學（Vanderbilt University），跟大學時期的棒球教練、去年底從釀酒人被挖角到紅人擔任投手教練的強森（Derek Johnson）一起訓練，運用高階的球路追蹤科技來檢視自己投球的盲點。此外，轉隊到紅人後，紅人的投球訓練助理卡參姆（Caleb Cotham）也是范德堡大學的校友，葛雷跟他們合作起來，格外有親切感。

休賽季期間，葛雷提高了四縫線球的轉速效率，改善其四縫線球的位移效果，同一時間，藉由微調四縫線球的握法，增加不同型態的速球系球路變化。來到本賽季，葛雷速球的球速從88英里的到94英里的都有，有帶有視覺上竄尾勁的傳統四縫線、有往右打者內角竄的二縫線、有帶卡特球效果向右打者外角拐的類型，也有貌似滑球但下墜快而鋭利的球路。

洋基不知道葛雷休季期間所做的努力，竟然在今年春訓前就隨便把他交易到紅人，換來的隆...
洋基不知道葛雷休季期間所做的努力，竟然在今年春訓前就隨便把他交易到紅人，換來的隆恩當天又換到水手。結果葛雷本季完全脫胎換骨，尤其是在8月份繳出4勝0敗、ERA 0.74的驚人成績，洋基真是虧大了。 美聯社
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葛雷今年的武器庫增加了後兩者（往右打者外角拐的、下墜快而銳利），加上他原本軌跡較大但不好控制的滑球，收到很好的效果。由於這些速球系的球路握法近似於四縫線球，只是手指的擺放位置和施力方式略微不同，因此葛雷對它們的控球掌握度較佳，更能投在他想要的位置，一方面增加他的不可預期性，另一方面提高打者咬到球心的難度。

配球策略上，葛雷本季減少純速球（四縫線、二縫線）的使用比例，增加曲球、滑球、還有上述「類滑球」、「類卡特球」的使用量。從葛雷的投球熱區分佈會發現，他的速球在右打者外角進壘的比例增加不少，可見他類似卡特球的速球發揮效用。他也不再像去年經常把滑球投在好球帶內，而是回歸他到洋基之前、把滑球大多投在好球帶外面的形式，在用速球搶到球數領先後，利用壞球區的滑球高效率地解決打者。

葛雷逐年的球種使用比例。紅線為葛雷的速球比例，藍線則為他變化球（滑球、曲球、類滑...
葛雷逐年的球種使用比例。紅線為葛雷的速球比例，藍線則為他變化球（滑球、曲球、類滑球、類卡特球）的比例。可以看到今年葛雷將速球的使用頻率下修到50％之下，代表他有一半以上的投球，都是變化球或變速球。 資料來源：Baseball Savant
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以上種種轉變，使葛雷本季的投球結果數據大大優於去年，其中三振率更是創下其生涯最佳紀錄。

無論是《Baseball Reference》還是《Fangraphs》版本（兩者皆為美國棒球數據網站）的綜合評價指數WAR值，葛雷本季累積的數字都能排在全聯盟前20名。如果我們把王牌投手定義為每一隊陣中最強的先發投手，那照理來說每年大聯盟最強的前30名先發投手，都可以算是廣義上的王牌。葛雷本季的綜合表現和貢獻度足以排在全聯盟前20名，顯示他在此標準上，已晉升王牌等級。

李秉昇製表
李秉昇製表
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實在很難想像，去年防禦率接近5.00、一時之間還搞不清楚問題出在哪的迷航投手，轉隊到主場對投手一向非常不友善、而且投手養成歷史不佳的紅人，不僅沒有持續崩盤、退化成棒壇浪人，反而找回昔日入選明星賽時期的主宰力，在即將步入而立之年的時刻，重新站上全聯盟傑出先發投手之列。

葛雷東山再起的案例，讓人見識到，客觀的數據搭配現代追蹤科技輔助，找到正確的問題癥結點，並依據每一名投手不同的特質和習性，設計出量身打造的解決方案，或許才是更好改善投手投球成績、扭轉頹勢的方法。在如今「進階球員發展和養成」已變成大聯盟顯學的今日，相信未來還會有更多的投手也跟葛雷一樣，運用類似的方式走出投球瓶頸和生涯難關。

*註一：投手獨立指數（Fielding Independent Pitching，FIP）排除守備因素，只參考投手三振、保送、觸身球和被全壘打率，試圖用成因大多僅能由投手控制的幾個數據，更正確評價投手的實質投球表現。

*註二：這邊使用的WAR值為《Baseball Reference》版本。WAR，Wins Above Replacement，以進階數據為基底，試圖計算球員場上貢獻價值的數據（比替補級球員多幫球隊拿下幾勝），一般來說，0為替補、板凳球員的水準，2左右為聯盟平均，4左右稱得上是明星級。由於此數據經球場和年代等不同環境的數據校正，因此一個球員的 WAR 值能被拿來跟在不同球場比賽、不同時期的球員作相互比較。

紅人洋基

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。
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