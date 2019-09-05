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MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

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MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

2019-09-05 11:12聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

張育成此役先發四打數敲出兩安打，第七局貢獻的兩分打點，正好成為球隊獲勝的關鍵分數...
張育成此役先發四打數敲出兩安打，第七局貢獻的兩分打點，正好成為球隊獲勝的關鍵分數。 美聯社
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印地安人台灣野手張育成打擊表現升溫，今天面對白襪，四打數敲出兩安打，第七局貢獻的兩分打點，正好成為球隊獲勝的關鍵分數，印地安人歷經驚心動魄的第九局，守住滿壘危機，終場以8：6險勝白襪。

張育成今天擔任先發第九棒的三壘手，第二局敲出投手方向滾地球出局，第四局在一壘有人時，將第一球、93.9哩的直球打穿左外野，延續印地安人攻勢，第五局擊出游擊方向滾地球出局，第七局則在二、三壘有人時打出左外野平飛安打，雖然自己在一、二壘間遭到夾殺出局，但成功送回兩名隊友。

印地安人在前五局都有分數進帳，早早取得6：2領先，張育成「補刀」後擴大為8：2，這也是他生涯第2分與第3分打點，連續兩場出賽都有打點進帳，打擊率上升到2成26。

印地安人先發投手畢柏（Shane Bieber）投七局被敲六安打、失兩分，送出九次三振，原以為已無懸念的比賽，在牛棚接手後出現變數，阿布瑞尤（Jose Abreu）第八局敲出兩分砲，安德森（Tim Anderson）第九局再補兩分彈，追近到6：8且危機還沒解除。

白襪續以兩安打、一保送塞滿壘包，逼得印地安人再次換投，威葛蘭（Nick Wittgren）一登板險些就搞砸勝利，希曼尼茲（Eloy Jimenez）敲出中外野平飛球，靠著莫卡多（Oscar Mercado）演出美技接殺，才沒釀成大禍，接著再以三振結束比賽，白襪留下滿壘殘壘。

印地安人白襪
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