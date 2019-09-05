MLB／第45轟出爐 阿隆索獨占全壘打王寶座

2019-09-05 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



超級新秀阿隆索敲出獨占大聯盟領先的本季第45轟，50轟倒數計時。 歐新社 分享 facebook

昨天遭國民上演第九局大逆轉，大都會今天不讓負運蔓延，第三到五局各敲一發全壘打，包括超級新秀阿隆索（Pete Alonso）獨占大聯盟領先的本季第45轟，終場以8：4擊退國民。

國民此役在第二局先馳得點，但大都會靠三轟迅速討回優勢，拉加雷斯（Juan Lagares）在第三局敲陽春砲，甫傷癒復出的卡諾（Robinson Cano）第四局補上兩分彈，第五局輪到阿隆索挺身。

阿隆索的陽春砲帶給大都會4：1領先，這是他的本季第45轟，超越道奇貝林格（Cody Bellinger）和天使楚奧特（Mike Trout）的44轟，站上單獨領先位置，也步步逼近洋基賈吉（Aaron Judge）所保有的52轟菜鳥球季最多全壘打紀錄。

「這感覺很棒，我覺得自己真的很幸運。」談到單獨占據全壘打王寶座，阿隆索表示，「我很滿意自己本季至今的表現，但現在還沒結束，我會繼續打好比賽，鎖定好球，盡力幫助球隊贏球。」

36歲老將卡諾昨天才剛脫離傷兵名單，首日並未出賽，今天擔任先發第五棒、二壘手重返賽場，三打數全數敲出安打，用全壘打宣示健康歸隊。他賽後表示，「對我來說，重點不是我打得怎樣，而是贏球，我們都知道我們現在必須贏球，才能保持在競爭行列裡，這也是我對今天表現感到開心的原因。」

連同今天的勝利在內，大都會在近兩波客場三連戰都各取兩勝，距離國聯外卡席次還有4.5場勝差。