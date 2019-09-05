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MLB／投手達21人 紅襪教頭預告比賽會打5小時

2019-09-05 07:57聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

先發投手太不爭氣，紅襪今天擴編名單再叫上四名投手，投手陣容已經達到21人，誇張的比例令媒體驚嘆，總教練柯拉（Alex Cora）對此表示，一切都按照規定走，「我不會為此感到不好意思。」他也坦承接下來將有頻繁的換投，「這不會是四小時的球賽，而是五小時。」

紅襪至今天賽前戰績74勝64敗，排名美聯東區第三，落後龍頭的洋基16場勝差，外卡則居第四，也落後達5.5場勝差，想要踏上衛冕之旅幾乎沒有再敗空間。

先發輪值防禦率高達5.03，在大聯盟排名第20，成為紅襪本季戰績暴跌的主因，「顯然地，我們的先發投手不夠完美，無法帶給我們夠好的投球內容。」柯拉直言：「我們需要投手。」他指出，一旦先發投手無法投長局數，紅襪想要在後續咬住戰局，就必須推出具有對戰優勢的投手。

紅襪為此持續擴充投手名單，今天再叫上四名投手後已達21人，柯拉對此表示，「規定就是規定，這可能也不是第一次發生，我不會為此感到不好意思，而且明年你想這麼做也無法了。」大聯盟明年擴編名單將從40人減為28人。

「我們還不打算舉白旗投降。」柯拉可以預見接下來將有大量的換投，「這會是冬天的棒球，也是我們接下來要做的事，這不是一場四小時的比賽，而是五小時。」

紅襪大聯盟洋基
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