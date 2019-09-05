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MLB／大都會台灣日倒數 蔡阿嘎開球活動滿檔

2019-09-05 16:25中央社 紐約4日專電

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會台灣日邁入第15屆，再度與交通部觀光局駐紐約辦事處...
美國職棒大聯盟MLB紐約大都會台灣日邁入第15屆，再度與交通部觀光局駐紐約辦事處合作，以台灣觀光為主題的廣告2日起登上花旗球場外的大型戶外看板。 （紐約大都會台灣日提供）中央社
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紐約大都會台灣日即將於7日登場，網路紅人蔡阿嘎當天除了開球，也將舉辦座談與簽名會，與粉絲近距離互動。球團屆時還將播放滅火器樂團名曲，增添台灣味。

紐約大都會台灣日邁入第15屆，將於美東時間7日大都會隊在主場花旗球場迎戰費城費城人隊時舉行。為迎接別具意義的15週年，大都會球團鎖定年輕族群，邀請本名蔡緯嘉的蔡阿嘎擔任開球嘉賓。

今年3月，蔡阿嘎為大都會台灣日活動進總統府拍攝宣傳影片，總統蔡英文特別抽空向蔡阿嘎授旗，「命令」蔡阿嘎開球時將球投進好球帶，「只許成功，不許失敗」，還開玩笑說蔡阿嘎屆時若投不進好球帶，「就不要回來了」。

蔡阿嘎能否完成使命，3天後見分曉。除了代表台灣開球，他當天還有其他任務，預定賽前在花旗球場舉辦互動座談會，與粉絲握手、合照、寒暄。開賽後，球團安排蔡阿嘎第3局在中右外野球迷休憩區域舉辦簽名會，滿足更多粉絲需求。

本屆大都會台灣日再度與交通部觀光局駐紐約辦事處合作，將在活動中以擺設攤位、播放廣告等方式傳遞台灣觀光與文化資訊，吸引數萬名觀眾進一步認識台灣。

以台灣觀光為主題的廣告2日起登上花旗球場外的大型戶外看板，為期4週，行經球場附近高速公路的粉絲，在例行賽季結束前，都有機會見到美麗的台灣風光。

為增添更多台灣味，大都會球團特別取得滅火器樂團授權，將於台灣日當天賽前及比賽期間播放「晚安台灣」等歌迷耳熟能詳的歌曲。這是大都會台灣日開辦以來，球團首次直接取得台灣樂團授權播放歌曲。

紐約大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，往年結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式，吸引數萬名觀眾認識台灣，並曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

來自台灣的紐約大都會亞洲市場負責人王偉成連8年執行台灣日專案，除感謝僑胞多年來鼎力支持，讓他有機會向紐約棒球迷與全球收視觀眾推銷台灣，他還預告本屆活動準備了精采「彩蛋」，保證讓大家耳目一新。

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