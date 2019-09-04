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MLB／桑契斯轟破隊史 派克斯頓透露7連勝關鍵

2019-09-04 18:17聯合新聞網 綜合報導

桑契斯(左)單場雙響、派克斯頓(右)7局12K無失分，是洋基此役輕取遊騎兵兩大功...
桑契斯(左)單場雙響、派克斯頓(右)7局12K無失分，是洋基此役輕取遊騎兵兩大功臣。 美聯社
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洋基前役遭遊騎兵中斷連220場得分紀錄，悶了一天的打線很快用棒子復仇，此役用5轟一吐怨氣，搭配先發派克斯頓(James Paxton)7局1安0失分外帶12K好投，以10：1大勝遊騎兵，個人先發7連勝，洋基則收下本季第91勝，繼續朝連兩季百勝邁進。

洋基全場11安高效攻下10分，得分都是靠全壘打，分別是桑契斯(Gary Sanchez)雙響3打點、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）3分砲、賈納(Brett Gardner)與英卡納西恩(Edwin Encarnacion)則各揮出2分全壘打。

其中英卡納西恩傷缺席1個月後，歸隊首戰就開砲，也是他轉隊至洋基後第10轟，讓洋基單季有13名球員達雙位數全壘打，刷新自己去年寫下的12人至少10轟紀錄。

此外桑契斯雙響砲後本季累積34轟為生涯新高，繼去年33轟後再次翻新隊史捕手單季最多轟紀錄，過去洋基只有退役名將貝拉(Yogi Berra)與波沙達(Jorge Posada)兩位名捕曾單季至少30轟；以他平均11.7打數就開轟速率來看，大有機會達成40轟，成大聯盟史上捕手第5人。

近況絕佳的派克斯頓也是此戰功臣之一，他已連7場先發奪勝，單場12K是本季第3次，期間防禦率2.98、被打擊率僅0.170都顯示他的主宰力。

派克斯頓透露投更多曲球是他擺脫開季不順、翻身的主要原因，7連勝其間曲球使用量提升至24.1%，較之前18場先發的13.7%高出不少，此役95球也有27顆是曲球。

「我的投球策略更聰明，這幫助我更積極面對打者，曲球絕對是最大的關鍵之一，打者不斷揮空，也讓我的速球更有威力，這是絕佳組合。」派克斯頓這麼說。

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