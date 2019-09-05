本季4打者一起挑戰敲50轟 重現2001邦茲驚奇年

棒球最有效率得分方式，莫過於是一次踩四個壘包的全壘打，尤其是當比賽陷入僵局時，場上打者適時開轟，不僅是化解比賽沉悶最佳方式，也最能牽動球迷情緒，因此全壘打雖然可遇不可求，但是儼然是球迷們最愛看的棒球內容。

道奇隊貝林傑、天使隊楚奧特、大都會超強菜鳥阿隆索與釀酒人強打葉力奇(左起)等4人目前都超過40支全壘打，均很有希望挑戰單季50轟。 美聯社、歐新社 分享 facebook

在過去棒球歷史裡，能夠單季打出超過20支全壘打球員，就可以被歸類為強打者。依照中職現有比賽場次，打者能夠突破單季20轟就可很有機會挑戰該年全壘打王，近年來隨著許多旅外球員返台，再加上受到大聯盟強力棒球球風影響下，全壘打數則是有逐年提高趨勢。除了2018年全壘打王張志豪的2支全壘打外，2015至2017三季全壘打王都必須具有單季30轟以上實力。而綜觀中職30年裡，總計也只有7名選手能夠達到單季30轟，可見想要在場上頻頻開轟絕非易事。

另外，在全年多達162場賽事大聯盟裡，打者能夠單季繳出20支全壘打乃是多如牛毛，至於單季轟出30發全壘打也都很難吸引住媒體目光，甚至一舉突破40支全壘打大關紀錄都不是很稀奇，只有完成單季50轟才能夠算是超凡入聖境界，而今年在大聯盟裡則是很有機會有4名打者 擠進這單季50轟強打俱樂部。

直到目前為止，大聯盟單季50轟強打俱樂部只有29名會員，其中也只有9名會員能夠成功再次達陣。而有趣的是，在大聯盟百年歷史當中，有11個球季能夠在單季產出兩名以上50轟打者，至於單季出現3名以上50轟球員則是只有2季而已，然而今年在還剩下一個月時間裡，則是很有機會出現第三次達標記錄。

距離上一次單季有三名以上50轟打者已經是2001年往事。2001年可說是全壘打滿天飛的一季，該年就有4名打者完成單季50轟壯舉，巨人隊的邦茲(Barry Bonds)就是在該年敲出73支全壘打，一舉打破大聯盟單季紀錄，可說是震驚全球。除了邦茲以外，小熊隊的索沙(Sammy Sosa)、響尾蛇隊的岡薩雷茲(Luis Gonzalez)與遊騎兵隊的A-Rod (Alex Rodriguez)則是分別以64、57和52支完成入會資格，值得注意的是，索沙在該年是連續四季領到50轟俱樂部的會員證。

至於史上第一次有超過兩名球員入會的球季則是必須追溯到上個世紀末，紅雀隊馬奎爾(Mark McGwire)與小熊隊索沙全壘打競賽的年代。1998年球季可說是對大聯盟極重要的一年，該年馬奎爾不僅一舉打破高懸37年的馬里斯(Roger Maris)障礙，而且在他與索沙全壘打王保衛戰中，吸引不少受到大聯盟罷工所影響的球迷回鍋，也為大聯盟掀起新一代輝煌歲月。而在當年與馬奎爾和索沙一同得到入會資格球員，分別是水手隊小葛瑞飛(Ken Griffey Jr.)與教士隊馮恩(Greg Vaughn)，也都是該年赫赫有名強打者。

2001年有4名打者完成單季50轟壯舉，包括巨人隊的邦茲(左)敲出73支全壘打，一舉打破大聯盟單季紀錄。除了邦茲以外，小熊隊的索沙(右)則有64支。 美聯社 分享 facebook

回至今日，日前道奇隊貝林傑(Cody Bellinger)才在與洛磯隊的全壘打大戰中，貢獻出他今年的第44支全壘打，極有機會向單季50轟叩關。另外，其他有號稱地表最強棒球員的天使隊楚奧特(Mike Trout)、大都會超強菜鳥阿隆索(Pete Alonso)與釀酒人強打契丹人葉力奇(Christian Yelich)等三人目前都是以43支全壘打的成績緊追在後，而且都很有希望挑戰單季50轟，如此一來，本季則是很有機會重現18年前大聯盟多名會員入會的年代，也令今年大聯盟最後一個月的賽季添加不少話題與可看性。