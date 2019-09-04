MLB／驗屍結果史凱格斯嗑藥身亡 家屬擬告天使隊

2019-09-04 13:37 世界日報 編譯組／綜合報導



史凱格斯死因出爐家人可能控告天使隊。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯天使隊7月1日在北德州阿靈頓（Arlington）踢館德州遊騎兵隊，投手史凱格斯（Tyler Skaggs）賽前在旅館暴斃；事後隊友與家人悲慟之餘，一直不知道究竟怎麼回事？德州泰倫特縣（Tarrant County）法醫處8月30日發表驗屍報告，驚爆史凱格斯死因為意外服藥過量。史凱格斯家人聞訊，指控可能有天使隊職員供應毒品給史凱格斯，如果屬實，天使隊可能面對賠償上億元民事官司。

史凱格斯是在喝下摻有芬太尼（Fentanyl）與氧可酮（Oxycodone）的酒後，毒性發作嘔吐，被嘔吐物哽住而死。芬太尼與氧可酮是有毒品成分的強力止痛藥，在全美到處造成無數人送命。如今形象良好的史凱格斯也中鏢，令人震驚。史凱格斯家人在聲明說，這種結果與27歲的史凱格斯為人出入太大，他們一定要查出真相，到底是誰在供應毒品？

史凱格斯家人已聘請休士頓刑事律師哈丁（Rusty Hardin）協助調查，哈丁曾是休士頓太空人隊投手克雷門斯（Roger Clemens）的律師，為克雷門斯被控在國會說謊案辯護。

哈丁當天告訴洛杉磯時報，他已看過驗屍報告，但尚未看到警方報告，也還沒與辦案人員談過，所以對於是否採取法律行動言之過早。他說，史凱格斯家人很想知道，史凱格斯為何喝下止痛藥？是否有其他人該負責？

洛杉磯加大（UCLA）法學教授坎特（Julie Cantor）說，這場官司能否打成的關鍵，將在於律師找不找得到任何其他人負責，即使不是完全責任也無妨。

對警方而言，他們首先必須查出史凱格斯如何拿到禁藥？職棒只有小聯盟球員藥檢包括芬太尼與氧可酮，大聯盟對球員一般並不檢查鴉片類止痛藥。不過如果球員被發現濫用這種止痛藥，大聯盟可以做藥檢並建議球員進行勒戒治療，球員也可以申請破例服用鴉片類止痛藥。

不管是藥檢或破例服用鴉片類止痛藥，大聯盟都不會對外公開。橙縣專精死亡賠償官司的律師艾特肯（Wylie Aitken）說，史凱格斯家人可放棄隱私權，同意警方調閱史凱格斯資料，看他是否有申請破例服藥或被藥檢出陽性反應。

艾特肯說，辦案人員也會調查，是否有人合法開藥單給史凱格斯。如果確有其事，就得查出供應止痛藥的藥房與藥廠；但如果是天使隊職員私下供應止痛藥給史凱格斯，不管天使隊是否知情都得負責。他說，即使天使隊只是第三者，也有監督自己員工的責任。

史凱格斯服藥過量身亡，確實出乎大家意料。身為史凱格斯好友的中堅手楚奧特（Mike Trout）就表示，他完全沒看出來，如果知道史凱格斯有這種問題，自己一定會採取行動。

坎特說，如果史凱格斯是自己有毒癮或想嘗鮮，天使隊可以辯稱雇主不應為員工個人行為負責。艾特肯說，那可能會降低賠償金額；但如果是天使隊職員把禁藥放在史凱格斯手中，天使隊仍難逃責任。

艾特肯說，如果史凱格斯家人可以證明有人必須為他的死負責，他們將可要求獲賠史凱格斯在世可能賺到的年薪。史凱格斯的遺孀卡莉（Carli Skaggs）可要求獲賠失去伴侶與生孩子機會的損失，合計金額起碼九位數字。