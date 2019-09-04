MLB／大都會領先6分不夠 國民9下灌7分大逆轉

2019-09-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國民九下灌7分完成隊史最大逆轉秀，英雄是敲出再見三分砲的鈴木清(28號)，隊友早已在本壘等待他一起歡呼。 美聯社 分享 facebook

國民今天在主場演出隊史最大逆轉，打完九局上還落後大都會六分，在九局下用八個人次反攻，最終靠著鈴木清的再見三分砲獲勝，以11：10驚喜搶勝。

大都會九局上在兩發全壘打的加持下，單局攻下五分，其中一轟正是阿隆索（Pete Alonso）本季第44轟的兩分全壘打，與同日開砲的天使楚奧特(Mike Trout)，一起追上道奇貝林格(Cody Bellinger)，三人並列大聯盟領先。

帶著六分領先的大都會，卻在九局下遭遇亂流，共動用三名牛棚投手，依舊無法避免憾事發生，國民共打了八人次，出現七支安打，包括致命的再見三分彈。

大都會在比數10：6的滿壘局面，換上終結者迪亞茲（Edwin Diaz），一上場就被辛默曼（Ryan Zimmerman）敲出二壘安打， 先失兩分，下一棒鈴木清更在兩好三壞的滿球數後，將100哩的四縫線速球送出左外野大牆，直接以再見三分砲結束比賽。

大都會九局下換了3名後援還是抓不到最後一個出局數，迪亞茲本季救援不利事件簿再添一筆。 美聯社 分享 facebook

鈴木清助國民完成隊史最大逆轉勝，纏鬥了七顆球後揮出致命一擊， 他說，「就是用力一揮，然後事情這樣發生了，我只是盡力去幫助球隊贏球，這真是很酷的一刻，現在好好享受，明天回來繼續打球。」

此役也是大都會隊史遭遇的最大反撲，在過去的9231場比賽，他們從未在九局領先六分的情況下遭對手翻盤。

兩位塞揚先發對決因比賽尾聲的打擊大亂鬥而失焦，國民王牌薛則（Max Scherzer）六局丟四分，有一個保送和七次三振，而大都會的狄葛隆（Jacob deGrom）技高一籌，投出七局失四分，不過都是無關勝負。

國民九下大逆轉攻勢