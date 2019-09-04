MLB／戰前東家釀酒人 葛蘭基吞轉戰太空人首敗

2019-09-04 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葛蘭基吞下轉戰太空人的第一場敗投。 美聯社 分享 facebook

沒能接續韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）的連兩戰精彩先發，葛蘭基（Zack Greinke）吞下轉戰太空人的第一場敗投。今天客場對釀酒人先發，他在三局下遇亂流失掉四分，在隊友火力支援有限下，太空人終場以2：4輸球，葛蘭基自7月15日以來首度吞敗。

葛蘭基重返曾經效力的釀酒人，投滿六局被敲八支安打，其中四支集中在三局下，一人出局，一、二壘有人，先被前隊友布勞恩（Ryan Braun）安打丟掉一分，接著讓下一棒譚姆斯（Eric Thames）補上三分砲。

除了第三局外，葛蘭基沒有其它失分，無保送、四次三振，防禦率上升至3.09，此役是他季中來到太空人後第六度出賽，吞下轉隊後首敗，也是本季第五敗，現有14勝在手。

葛蘭基重返國聯戰場，除了先發投球外，打擊也繳出二打數一安打的表現，不過他在五局的兩人出局時以安打上壘，卻因想嘗試盜壘而被牽制出局，吞下生涯首度盜壘失敗，並結束太空人的攻勢。

太空人受到釀酒人投手群壓制，全場只出現六支安打，分別在二局上和六局上得到一分，六局上由布萊格曼（Alex Bregman）敲出陽春砲所貢獻。

太空人和洋基之間的美聯第一之爭進入白熱化，兩隊互相爭搶季後賽主場優勢，今天太空人輸球後，暫時讓出寶座，由率先搶下91勝的洋基登上美聯龍頭。