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MLB／韋蘭德越老越強 小熊後悔當初沒攔胡

2019-09-04 10:15聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

韋蘭德生涯第三度投出無安打比賽，為史上第六人。 美聯社
韋蘭德生涯第三度投出無安打比賽，為史上第六人。 美聯社
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36歲資深強投韋蘭德（Justin Verlander）老當益壯，日前剛投出個人生涯第三場無安打比賽，讓2017年季中原本有機會攔胡太空人的小熊坦承失策，總經理霍耶爾（Jed Hoyer）接受廣播節目訪問時直言，「當然，我們很後悔。」

韋蘭德在2017年季中交易放棄不得交易條款，從老虎轉降太空人，此後他回春般重拾顛峰身手，當年就幫助太空人奪下世界大賽冠軍，去年和今年賽季維持高檔，連兩季入選明星賽，加入至今兩年，戰績總計38勝14敗，防禦率2.43，創下最成功的補強案之一。

事實上，小熊當時才是韋蘭德的首選，也是他等到最後一刻轉而答應太空人的原因；霍耶爾坦承前幾天的確觀看了韋蘭德的無安打比賽，「他用盡全力去投，他的曲球能投進任何想要的位置，太驚人了。當然，我是帶著悔恨之意觀看。」

霍耶爾也說，小熊不算是看走眼，因為沒有任何一支球隊能預測，韋蘭德能在生涯晚期繳出如此優異的成績單，不過他也承認，去年簽下另一名資深先發漢默斯（Cole Hamels），是從韋蘭德身上學到一課，「他的球質還是很好，雖然有點不穩，但我們想說沒關係，或許換個球隊換個球場，他就可以再生。」

韋蘭德小熊
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