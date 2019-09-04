陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

陳偉殷旅日時被日媒稱作「夏天的男人」，意指他常在接近明星賽才進入狀況；而他今年在馬林魚隊的開季成績也不盡理想，4月投9.2局就被狂掃5轟，同樣是到7月時才漸入佳境，單月防禦率僅3.97為本季最佳。不過，進入8月後，他的表現又開始起伏不定，曾連續2場被敲5支全壘打。直到在8月31日對國民隊中繼4局無失分，才讓他揚眉吐氣，賽後直呼：「這才是我吧！」

視覺上與直球類似 卡特球易挨打

以往陳偉殷的變化球種以滑球、曲球為大宗，直到今年季初失去滑球手感後，他才決定增加曲球使用量，並開始嘗試卡特球。穩定的控球與具引誘性的進壘軌跡，讓卡特球成為兩好球後的決勝球，也讓他的失分數得到控制。

然而，卡特球就如同流星一般，璀璨過後迎來的是快速殞落。陳偉殷的卡特球5月份使用率達40.1%，被打擊率0.250、BB% 0都是水準之上的數字。進入6月後，卡特球的挨打頻率變高，6、7、8月的被打擊率分別為0.429、0.400及 0.333，比直球、曲球都還更容易被打者掌握，也讓他的卡特使用比率，從6月的36.6%一路降至13.0%。

對此，陳偉殷受訪時表示，高頻率使用卡特球時，對打者而言，球路軌跡在視覺上會與直球有些類似，較容易被掌握。所以，若直球狀況好便會降低卡特用量，「但也不是完全不丟，就是看狀況而丟，偶爾也會塞內角造成對方壓力。」

陳偉殷有時連續挨轟的不穩定狀況，跟卡特球還不太靈光有關，但不定時還是要投一些到打者的內角位置，才能造成混淆效果。 美聯社 分享 facebook

直球以外的招牌球路 曲球締造完美速差

以往四縫線速球是陳偉殷的招牌球路，但近期的宰制力卻不若以往，即便投到捕手配球的位置，有時還是會被擊出長打。對此，他便提升曲球的使用比例，收到不錯的效果。他提到，自己在大聯盟投球已是第8年，打者對他的球路較熟悉，需要多練好其他球種來混淆打者，「大家都抓直球打，所以直球的效果比較不會那麼好。」

以最近使用率次高的曲球為例，陳偉殷的曲球均速為74.5 mph，直球均速則是91.7 mph，兩者的速差超過17 mph，靈活使用可以混淆打者；此外，從打者腰間竄至膝蓋的曲球進壘軌跡，加上精準的控球能力，讓他的曲球在8月繳出被打擊率0.176、K% 33.3%及揮空率35.9%的成績單，球威驚人，可說是直球以外的第二招牌。

生涯首度長期擔任中繼 陳偉殷致力汲取珍貴經驗

馬林魚最近慘敗以及遭到對手完封的比賽不少，球隊常常需要陳偉殷幫忙吃一些局數，讓他有不少擔任長中繼的機會。 美聯社 分享 facebook

由於春訓時「客場病」遲遲未癒，使得陳偉殷丟失先發位置，從中繼投手出發。對於轉換為後援投手的調適方式，他在受訪時表示，先發與後援的角色不一樣，熱身程度也不同。所以，他目前仍在思考如何發揮最大優勢，並且汲取實戰經驗。

明年有很大的可能是陳偉殷在馬林魚的最後一年，由於馬林魚尚在重建中，欲藉由交易豐厚農場，便很有可能讓他重回先發輪值，以增加其交易價值。屆時，他勢必需要再經過一番調適才能站穩先發位置，而在今年擔任中繼所累積的經驗，也將會帶給他一定程度的幫助。