加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

美國職棒這幾年走的球風與路線和美國職籃NBA滿像的，注重攻擊、輕防守，所以造成全壘打滿天飛、得分滿場跑，只要猛力揮，人人都可打全壘打。不過不同的是NBA的高得分、三分線滿場丟，雖也是聯盟刻意縱容與鼓勵的，但至少在比賽本質上是沒有操控的；相反地目前美國職棒的全壘打居高不下、長打一支接一支卻可能是大聯盟在棒球本身動了手腳，增加了球兒的彈性係數，讓棒球經過揮擊後可以飛得更遠了，比賽雖變得好看了，但是卻苦了球球投得皆辛苦的投手。

這也難怪「前虎王」、目前是休士頓太空人的主戰投手韋蘭德(Justin Verlander)在今年明星賽前主動出來抨擊聯盟，認為比賽用球改造過了，使成聯盟總全壘打數不斷飆升，他用了粗口飆罵，認為這根本是笑話。韋蘭德其實所言不假，大聯盟幾年前買下了專門生產棒球的Rawlings公司，最主要的目的之一，就是試圖在進攻方面可以做調整，筆者記得以前台灣的中華職棒，也曾藉著更改使用的棒球來改變比賽的進攻內容。

韋蘭德(左)本季表現比年更好，被打擊率僅.166，但被打全壘打頻率卻是上升，他主動發聲也是為其他投手們打抱不平。 美聯社 分享 facebook

目前在美國職棒稱這種改造過的棒球為「吃了藥的球」(juiced baseball)，而且幾天前有美國的媒體揭露了大聯盟目前所使用的「改造棒球」應該是約五年前開始使用的，特徵是球兒的縫線較少、內部構造方面也有變，使得球飛得較快較遠。從那時開始，無論是每場的得分數、全壘打數、長打率都一路向上攀升，而且與五年之前的各數據有明顯的差別，其中最誇張的就是平均每場比賽的全壘打數，在2015年至今年分別是1.01、1.16、1.26、1.15和今年歷史新高的1.4。而2014年以前，這數字幾乎都在1以下，只有偶爾的幾年是超過1.0以上的。

同樣的，今年的長打率0.437、平均每場得分4.86等都是近20年來的新高，就觀眾的角度來說，這當然是好的，憑良心講，不管花多少錢買票進場，身為觀眾的您，比較想看一場全壘打滿天飛的比賽？還是一場高三振數的投手低迷戰？答案當然是前者。但這吃了藥的球的出現，爽了打者，但是卻苦了投手，同樣地來比較投手的防禦率今年上升到4.49，而且投手今年的「被鞭率」(WHIP)1.339也是過去10年來的第二高。不過值得注意的是投手的每場三振率8.73次，是大聯盟百年來的歷史新高，這正中了聯盟貫徹的「強力棒球」主旨：不是全壘打就是三振的一翻兩瞪眼結果。

棒球比賽最神奇的地方，就是球的彈性系數稍微調整一下，全壘打的總產量就會有天大的差別。 歐新社資料照片 分享 facebook

目前的現象不要說現役球員了，連退役老球員都站出來講話了，前紐約洋基隊「資深版」的救援王賈瑟吉(Goose Gossage)在接受訪問時批評現在的球賽說道，「現在的比賽我快看不下去了！這不是棒球賽、難看無比，一大堆的無謂戰術，真正比賽的藝術都沒了，現在的比賽和電玩裡的比賽差不多，每晚一大堆的全壘打…」賈瑟吉是前洋基隊員，想必他應該是看了洋基比賽後有感而說，畢竟目前聯盟最會打全壘打的隊伍，洋基就是第二名。

不過講到全壘打，就像是NBA的三分球戰術一樣，每支球隊被大勢所逼，人人都須會，就像每名NBA球員不管你是高矮胖瘦，都得會丟三分，在大聯盟也一樣，一支球隊越會打全壘打，球隊戰績基本上就不會太差。看看目前聯盟最會打全壘打的前10名球隊中，除西雅圖水手隊與季後賽完全絕緣，其他從第一名的全壘打球隊明尼蘇達雙城、洋基、洛杉磯道奇隊到第10名的密爾瓦基釀酒人，全壘打數與他們的戰績都是有密切的關聯的。

像活塞中鋒佐蒙德(中)這樣長期在禁區討生活的球員，上季也順應潮流在三分線外出手38次、投進5球，兩者都是生涯新高。 歐新社資料照片 分享 facebook

今年的棒球吃藥話題其實從季初就一直在延燒中，甚至有網上的棒球論壇挖苦目前的大聯盟棒球是「MLS」-美國壘球大聯盟！MLS本來是指目前美國的職業(英式)足球聯盟(Major League Soccer)，但將Soccer改為Softball，來諷刺目前大聯盟的棒球長打滿天飛。

大聯盟在上世紀末最後10多年掀起了所謂的「禁藥年代」(steroids era)，並且幾乎花了動搖國本的力量來調查、清掃球員使用禁藥，一直到目前還尚未百分百掃除，禁藥的最主要功用就是讓球員在服用類固醇等禁藥後，快速恢復肌肉耐力，增強球員的肌力與爆發力，但副作用就是長久使用它會傷身，從生理上到精神上都有。但是掃掉了禁藥後，球賽全壘打、長打減少了，票房與觀眾也減少了。

照目前的情況來看，要是讓前獨行俠球星諾維茨基來打棒球的話，應該也能打出不少全壘打。 歐新社資料照片 分享 facebook

大聯盟這幾年發覺不對勁，人的身上不能使用禁藥、行不通，那麼……….就讓球吃禁藥吧！球兒不會說話，不吭聲的就被轟至看台上了。吃了禁藥的球員雖打得好、打得遠，最後老年了多少也傷自個兒的身；而吃了藥的球，雖不傷身，但是每場比賽全壘打亂飛、一個個大投手被打得灰頭土臉，高比數的比賽打久了，對比賽本身來說也是極為傷害的，徒有長打，但沒壓制打者的比賽終究還是會讓球迷看膩的。