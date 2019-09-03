MLB／道奇7轟炸洛磯 貝林格本季第44號出爐

2019-09-03 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇當家主砲貝林格扛出本季第44轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。 美聯社 分享 facebook

道奇今天以16：9擊退洛磯，繼洋基、太空人之後，成為大聯盟今年第三支收下90勝的隊伍，道奇隊共敲17支安打，其中七支是全壘打，包含當家主砲貝林格（Cody Bellinger）扛出本季第44轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。

道奇在前三局就打下九分勝基，開路先鋒彼得森（Joc Pederson）連三局都有打席，分別敲出陽春砲、二壘安打和三分彈，不過卻在五局上沒收一支即將形成全壘打的球時，撞上右外野大牆傷退，留下三支三、五分打點的演出。

道奇單場雙響的還有泰勒（Chris Taylor），分別在四局下和七局下各敲一支陽春彈，另外貝提（Matt Beaty）、席格（Corey Seager）和貝林格各有一轟；貝林格是在七局下敲出陽春全壘打，目前以44轟傲視全聯盟，握有一支領先。

進入9月擴編，道奇今天升上農場第一新秀勒克斯（Gavin Lux），讓他擔任先發第八棒、二壘手，大聯盟處女秀不僅有五打數兩安打，還成為道奇隊史第一位大聯盟首戰跑回三分的菜鳥。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）五局投球丟六分，依舊拿到本季第12勝，他和後援四局的前田健太各挨兩發全壘打，讓這場比賽兩隊合演11轟。

道奇和洛磯各有11支長打，是大聯盟史上第二次發生，前一次已經是1931年的往事，另外，此役兩隊合計11支二壘安打、11支全壘打，則是大聯盟史上首見。