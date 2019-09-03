親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

美國南加州潛水圈慘案！海上火燒船 8死26人生死未卜

管中閔被申誡只是「前菜」 台大博士生：大餐還在後面

運動筆記2019年08月 披薩跑量新紀錄 482.1km萬象蘇州跑旅趣
健行筆記【台北士林】心臟重建登山行．香對山．頂山．杏林山享受巨木林蔭的芬多精，一探上帝的部落司馬庫斯!
NBA焦點球員- 塞爾維亞三劍客 (9月2日)焦點球員- Luis Scola (9月2日)

MLB／道奇7轟炸洛磯 貝林格本季第44號出爐

2019-09-03 12:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

道奇當家主砲貝林格扛出本季第44轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。 美聯社
道奇當家主砲貝林格扛出本季第44轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。 美聯社
分享

道奇今天以16：9擊退洛磯，繼洋基、太空人之後，成為大聯盟今年第三支收下90勝的隊伍，道奇隊共敲17支安打，其中七支是全壘打，包含當家主砲貝林格（Cody Bellinger）扛出本季第44轟，暫時獨居大聯盟全壘打王。

道奇在前三局就打下九分勝基，開路先鋒彼得森（Joc Pederson）連三局都有打席，分別敲出陽春砲、二壘安打和三分彈，不過卻在五局上沒收一支即將形成全壘打的球時，撞上右外野大牆傷退，留下三支三、五分打點的演出。

道奇單場雙響的還有泰勒（Chris Taylor），分別在四局下和七局下各敲一支陽春彈，另外貝提（Matt Beaty）、席格（Corey Seager）和貝林格各有一轟；貝林格是在七局下敲出陽春全壘打，目前以44轟傲視全聯盟，握有一支領先。

進入9月擴編，道奇今天升上農場第一新秀勒克斯（Gavin Lux），讓他擔任先發第八棒、二壘手，大聯盟處女秀不僅有五打數兩安打，還成為道奇隊史第一位大聯盟首戰跑回三分的菜鳥。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）五局投球丟六分，依舊拿到本季第12勝，他和後援四局的前田健太各挨兩發全壘打，讓這場比賽兩隊合演11轟。

道奇和洛磯各有11支長打，是大聯盟史上第二次發生，前一次已經是1931年的往事，另外，此役兩隊合計11支二壘安打、11支全壘打，則是大聯盟史上首見。

道奇大聯盟

相關新聞

MLB／張育成生涯首打點開張 打擊率卻跌破2成

2019-09-03 11:36

MLB／田中優質先發 洋基仍斷連220場得分紀錄

2019-09-03 07:51

MLB／明顯壞球被主審拉弓2次 葉力奇：野蠻

2019-09-03 10:26

MLB／退休隔年洋基就封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 10:55

MLB／柯爾接棒韋蘭德飆14K 百年來第一對

2019-09-03 09:29

MLB／菜鳥代打再見轟 洋基笑納90勝

2019-09-03 01:18

MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

2019-09-02 16:08

MLB／今日戰績表 洋基再見轟本季首支90勝球隊

2019-09-02 15:29

MLB／洋基連兩天再見轟 菜鳥福特代打創隊史

2019-09-02 10:28

MLB／卡拉斯科克服白血病登板 對手也起立歡呼

2019-09-02 10:10

MLB／右前臂緊繃 達比修有臨時取消先發

2019-09-02 08:28

MLB／三次無安打史上第六人 韋蘭德一直想達陣

2019-09-02 08:08

MLB／張育成連四場上壘 印地安人遭光芒橫掃

2019-09-02 07:27

金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

2019-09-02 07:00

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

400轟邁入倒數 克魯茲愈老愈恐怖

2019-08-28 07:00

超級工具人能者多勞 馬提、勒梅休展現無比價值

2019-08-26 07:00

選球超齡+穩定性破表 索托是最強年輕打者

2019-08-23 07:00

野手登板創新高 「假二刀流」對球賽真的好嗎？

2019-08-23 07:00

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陳偉殷8月雖挨5轟 曲球已見成效

2019-08-19 07:00

老爸是有名的橡皮手臂 康崔爾表現直逼教士王牌

2019-08-16 07:00

優化配球+精煉滑球 克蕭壓制力再攀高峰

2019-08-16 07:00

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

組大團開速成班成效奇差 培養新人打者才是王道

2019-08-12 07:00

洋基今年韌性超強 總管凱許曼居功厥偉

2019-08-09 07:00

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

世籃賽／大陸2失誤遭逆轉 易建聯喊話相信自己

2019-09-03 09:28

U18世青賽／比賽5局因雨裁定 中華3：1勝日本

2019-09-02 20:08

U18世青賽／中華裁定勝 王彥程再當抗日英雄

2019-09-02 20:30

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00

NBA／勇奪BIG3聯賽總冠軍 強森榮獲MVP

2019-09-02 18:30

世籃賽／大陸隊致命失誤 波蘭OT氣走地主

2019-09-02 23:02

世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00

MLB／退休隔年洋基就封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 10:55

MLB／田中優質先發 洋基仍斷連220場得分紀錄

2019-09-03 07:51

世籃賽／奈及利亞NBA牌失靈 不敵阿根廷遭淘汰

2019-09-03 11:30

NBA／尼克探花巴瑞特 目標直指新人王

2019-09-02 14:41

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-02 22:40

U18世青賽／佐佐木練投引圍觀 台日戰沒上場

2019-09-02 21:39

世籃賽／盼率西班牙奪冠 魯比歐：正處最佳狀態

2019-09-02 15:40

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

世籃賽／塞爾維亞勢如破竹 大勝菲律賓59分

2019-09-03 01:16

影／莊智淵疑受不當攻擊棄戰東奧 體育署全力慰留

2019-09-02 14:25

MLB／柯爾接棒韋蘭德飆14K 百年來第一對

2019-09-03 09:29

日職／王柏融最後19戰拚翻轉 安打破百有危機

2019-09-02 16:29

MLB／張育成生涯首打點開張 打擊率卻跌破2成

2019-09-03 11:36

MLB／明顯壞球被主審拉弓2次 葉力奇：野蠻

2019-09-03 10:26

美網／失球后又連霸夢碎 大坂：傷心但學到很多

2019-09-03 07:50

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-03 11:15

U18世青賽／中華裁定勝日 陳志杰將先發戰南非

2019-09-03 01:14

世籃賽／小加索聯手魯比歐 西班牙克波多黎各晉級

2019-09-03 11:08

世籃賽／延長賽失守 大陸遺憾輸波蘭

2019-09-03 01:27

美網╱拍下球后大坂直美 班希琪晉級女單8強

2019-09-03 05:45

美網╱球拍當槍瞄準線審 麥克布萊恩遭罰款

2019-09-02 16:16

U18世青賽／去年當替補 羅暐捷這次把握住機會

2019-09-02 17:14

美網／才拿年終賽門票 謝淑薇女雙爆冷出局

2019-09-03 10:05

美網／王薔就像納達爾 教頭：打小威有機會

2019-09-03 08:55

U18世青賽／連兩年抗日成功 王彥程找回自信心

2019-09-02 22:51

世籃賽／ 義大利痛宰安哥拉 攜手塞爾維亞晉級

2019-09-03 11:53

U18世青賽／大雨亂賽程 中華、南非之戰延後開打

2019-09-03 09:54

日職／張奕4日再戰西武 修正動作拚第3勝

2019-09-02 16:59

NBA／韋德法國享受假期 秀與74歲萊里尬舞片段

2019-09-02 16:06

美網／偶像老虎場邊支持 納達爾抵8強

2019-09-03 10:47

U18世青賽／連兩年抗日奏功 王彥程自評70分

2019-09-03 01:13

MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

2019-09-02 16:08

MLB／今日戰績表 洋基再見轟本季首支90勝球隊

2019-09-02 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top