MLB／柯爾接棒韋蘭德飆14K 大聯盟百年來第一對

2019-09-03 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



在韋蘭德（Justin Verlander）昨天送出無安打比賽後，太空人今天打到延長十局，才以3：2驚險擊敗釀酒人，成為本季第二支90勝的隊伍，先發的柯爾（Gerrit Cole）雖然六局失一分、無關勝負，但和前一天登板的韋蘭德合寫現代棒球史上，第一對連兩場飆出14K的隊友。

柯爾共被敲三支安打，失分是在一局下葛蘭多（Yasmani Grandal）的陽春砲所致，另有兩個保送，單場14K追平上一役剛創下的個人本季最多，另外也再度超車隊友韋蘭德，以266次三振重回大聯盟三振王寶座，保有9K領先。

根據EliasAports，自從1893年投手丘和本壘固定目前的距離以來，柯爾和韋蘭德是第一對能連兩場都繳出14K以上的隊友。

太空人超級新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）六局上貢獻陽春全壘打，讓柯爾在退場時原本是勝投候選人，不過釀酒人九局下靠著主砲葉力奇（Christian Yelich）回敬陽春彈，個人連兩天開轟，用並列大聯盟領先的本季第43轟，將比數扳成2：2平手，戰線拉進延長賽加班。

史布林格（George Springer）十局上首位上場打擊，敲出致勝全壘打，助太空人緊追洋基之後，成為今年大聯盟第二支達90勝的隊伍，同時在美聯西區享有10.5場勝差優勢。