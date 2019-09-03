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MLB／退休隔年洋基世界大賽封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 06:45聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

名人堂新成員穆西納（Mike Mussina）昨天重返洋基球場，接受表揚並擔任開球嘉賓，當被問及洋基在他退休隔年立刻奪下世界大賽冠軍，穆西納表示，並不後悔毅然退休的決定。

歷經前五次的失敗，穆西納今年終於以76.7%得票率入選名人堂，昨天洋基邀請他「回娘家」接受球迷喝采；穆西納對於自己成為名人堂的一員仍覺得意外，「我覺得一切都太突然了，每當想起上榜的球員有誰，而我竟然名列其中，太詭異了。」

穆西納2001年起為洋基效力八年，2000年洋基剛拿到世界大賽冠軍，他退休的隔年，洋基又成為2009年世界大賽贏家，不少球迷替「穆帥」錯過兩枚冠軍戒而惋惜，但他本人卻相當泰然，「人們問我，怎麼不多留一年，如果我多投一年，就有投手無法卡位，我在的話也無法保證，和取代我輪值位置的人投一樣好，這樣的話誰知道還能贏嗎。」

生涯還沒收集到世界大賽冠軍、塞揚獎，並在退休年帶著單季20勝的生涯高點離開，穆西納表示從不覺得遺憾，「我覺得停下的時機點非常好，我知道已經差不多了就退休，如果我留下來試著去做更多，可能結局就會醜化或破壞一些東西，我不想要這樣。」

穆西納透露，當2007年留下生涯最高防禦率5.15時，就決定2009年不會續留洋基，「我當時投得掙扎，整年都有健康問題，所以2008年賽季前就決定要退休，我心想，這是我合約最後一年，如果投不好，代表我出局的時間真的到了，如果投得好，我想帶著這感覺離開，我並不後悔，顯然這也奏效。」

穆西納（左）重返洋基球場。路透
穆西納（左）重返洋基球場。路透
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