MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

道奇新秀右投梅伊今遭強襲球擊中頭部嚇壞眾人,還好並無大礙。 美聯社

道奇新秀右投梅伊(Dustin May)今遭強襲球擊中頭部,雖在當下痛苦倒地,稍事休息後並無大礙。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇,今天客場挑戰亞利桑納響尾蛇,道奇1上靠著佛利斯(David Freese)的陽春全壘打先馳得點,3上靠馬丁(Russell Martin)開轟再添1分,響尾蛇則在4下一口氣拿下3分逆轉戰局。

但貝林格(Cody Bellinger)9上的陽春砲讓道奇追平比數,9下響尾蛇沒有分數進帳,比賽進入延長,道奇11上靠彼德森(Joc Pederson)的陽春全壘打拿下超前分,最終4比3險勝響尾蛇。

這場比賽高潮迭起,4局下半更出現驚悚的一瞬間。

道奇今天的先發投手,是身高6呎6吋(約198.12公分),有著招牌長捲紅髮的菜鳥右投梅伊,他在4下被藍姆(Jake Lamb)的強襲球擊中頭部右側。

梅伊被擊中後倒在投手丘上,整個人捲曲在一起,手抱著頭躺在那裡,防護員也趕緊上來察看他的狀況,幾分鐘後,梅伊才在球隊人員的扶持下起身,隨後並自己走回道奇的休息區。

Dustin May took a line drive off his head. Luckily he walked off under his own power. pic.twitter.com/uRlxKqlvx6