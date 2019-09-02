MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

2019-09-02 16:08 中央社 洛杉磯2日綜合外電報導



道奇新秀右投梅伊今遭強襲球擊中頭部嚇壞眾人，還好並無大礙。 美聯社 分享 facebook

道奇新秀右投梅伊（Dustin May）今遭強襲球擊中頭部，雖在當下痛苦倒地，稍事休息後並無大礙。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇，今天客場挑戰亞利桑納響尾蛇，道奇1上靠著佛利斯（David Freese）的陽春全壘打先馳得點，3上靠馬丁（Russell Martin）開轟再添1分，響尾蛇則在4下一口氣拿下3分逆轉戰局。

但貝林格（Cody Bellinger）9上的陽春砲讓道奇追平比數，9下響尾蛇沒有分數進帳，比賽進入延長，道奇11上靠彼德森（Joc Pederson）的陽春全壘打拿下超前分，最終4比3險勝響尾蛇。

這場比賽高潮迭起，4局下半更出現驚悚的一瞬間。

道奇今天的先發投手，是身高6呎6吋（約198.12公分），有著招牌長捲紅髮的菜鳥右投梅伊，他在4下被藍姆（Jake Lamb）的強襲球擊中頭部右側。

梅伊被擊中後倒在投手丘上，整個人捲曲在一起，手抱著頭躺在那裡，防護員也趕緊上來察看他的狀況，幾分鐘後，梅伊才在球隊人員的扶持下起身，隨後並自己走回道奇的休息區。

Dustin May took a line drive off his head. Luckily he walked off under his own power. pic.twitter.com/uRlxKqlvx6 — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) September 1, 2019

梅伊表示，那記強襲球擊中他的頭部前，先擦到了手套，那一下讓球飛行的速度減緩了一點，也減緩了殺傷力。

他說：「球一開始擊中我時，我真的嚇了一跳，接著當我倒在地上時，感覺當時真的十分危險，我希望那從未發生。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，梅伊的腦震盪測試過關，但也補充道，球隊「接下來幾天將會密切觀察他」。

羅伯茲說：「這從來就不是好的情況，我只是很高興它沒有更糟。」