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MLB／洋基連兩天再見轟 菜鳥福特代打創隊史紀錄

2019-09-02 10:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

福特成為洋基隊史第一位敲出代打再見轟的菜鳥。 美聯社
福特成為洋基隊史第一位敲出代打再見轟的菜鳥。 美聯社
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洋基再度用再見轟擊敗運動家，福特（Mike Ford）在板凳席準備了三局，九局下在賈納（Brett Gardner）敲出追平轟後上場代打，兩好三壞後的第六球，福特看著球飛進全壘打牆外的牛棚，棒子一甩開始繞壘，這支陽春砲幫助洋基以5：4拿下勝利。

成為洋基隊史第一位敲出代打再見轟的菜鳥，福特表示：「我不知道這是不是命運的安排，但絕對是我夢想中發生的事，這是個很棒的夢。」

加上勒梅休（DJ LeMahieu）昨天11局下的全壘打，洋基連續兩場再見轟擊敗運動家，成為本季第一支拿下90勝的球隊，其中有41場是逆轉勝，洋基今年有29人進過傷兵名單，創下大聯盟歷史，卻是今年戰績最佳的球隊。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們的球員一整年表現都很棒，每一個拉上來的球員，都能很好的控制住局面，遠遠超過他們該有的經驗。」

洋基先發哈普（J.A. Happ）雖然投六局無失分，僅被敲一安，卻與勝投無緣，洋基前七局都未得分，七局上甚至被運動家攻下三分，八局上歐森（Matt Olson）的陽春砲帶給運動家4：0領先。

洋基在八局下靠兩保送一安打形成滿壘， 托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打加上葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）兩打點一壘安打，才將比數追到一分差，讓九局有機會演出逆轉秀。

洋基運動家

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