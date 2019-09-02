MLB／卡拉斯科克服白血病登板 對手也起立歡呼

2019-09-02 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



當現場廣播宣布印地安人投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）正在牛棚暖身時，光芒主場觀眾席開始躁動，當他在七局下出場投球，球迷開始喊著他的綽號「餅乾（Cookie）」，罕見的為敵隊球員加油。

卡拉斯科原本列為此戰先發，但最終從牛棚出發，他在投手丘上深呼吸，投出暌違大聯盟三個月的第一球，卡拉斯科在今年5月下旬被診斷出罹患白血病，經過三個月的治療和復健後，成功復出。

卡拉斯科投球前，不僅全場觀眾起立致意，兩隊球員也都站到場上為他鼓掌，卡拉斯科表示：「很開心能夠回來跟隊友在一起，而且回到投手丘，他們從第一天開始支持我到現在，這是很棒的一刻。」

林多（Francisco Lindor）走上投手丘給了卡拉斯科一個大大的擁抱，也讓全場再度響起掌聲，卡拉斯科轉述，林多跟他說：「餅乾，歡迎回來，你在這裡，而我們在你後面，只要好好投球就好。」

卡拉斯科用19球投完一局，前兩名打者滾地球出局，隨後被敲兩安，包括達諾德（Travis dArnaud）帶有打點的一壘安打，最後再用滾地球解決，雖然印地安人最終以2：8敗給光芒，但卡拉斯科的歸隊意義重大。

奇普尼斯（Jason Kipnis）說：「看到卡拉斯科回來完全擊中我，原本以為沒機會再見到這個場景，為他感到驕傲，我沒辦法想像他經歷過哪些困難，我知道一定不容易，我都有跟他聊天，很開心看到他回來，我本來以為我不會這麼激動，但我錯了。」