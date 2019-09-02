MLB／三次無安打史上第六人 韋蘭德一直想達陣

2019-09-02 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



比切特（Bo Bichette）敲出三壘滾地，托羅（Abraham Toro）接住傳往一壘刺殺，在投手丘上的韋蘭德（Justin Verlander）興奮地高舉雙手大吼，這感覺對他來說並不陌生，但從不會膩，韋蘭德投出生涯第三次無安打比賽，帶領太空人以2：0擊敗藍鳥。

2011年同樣是在藍鳥主場，效力老虎隊的韋蘭德也慶祝著一模一樣的事情，他是第三位對上同支球隊投出無安打比賽的投手，都在同一個球場作客則是第一人，韋蘭德第一次投出無安打比賽則是2007年在老虎隊主場對上釀酒人。

本季新高的120球，送出14次三振僅有1次保送，讓韋蘭德成為史上第六位生涯三次投出無安打比賽的球員，前有萊恩（Nolan Ryan）、考法克斯（ Sandy Koufax）、費勒（Bob Feller）、柯可蘭（Larry Corcoran）以及塞揚（Cy Young）。

韋蘭德表示：「這意義重大，如果我說我不知道就是說謊，我有兩次非常接近但在第九局砸鍋，有幾次則是在第八局，我完全知道這些歷史紀錄，跨越了一道很大的關卡，對我來說非常特別的一刻。」

韋蘭德第一局就對畢吉歐（Cavan Biggio）投出保送，即使接下來連續投出三上三下，第八局甚至連投3K，也與完全比賽無緣，不過更大的問題是，太空人還沒得分。

韋蘭德八局投完來到106球，他走向總教練辛區（AJ Hinch）討論球數及策略，這是兩人第一次交談，大家都知道韋蘭德正邁向無安打比賽，但第九局可能是最後一局，幸好太空人火力來得及時，九局上托羅在兩出局後把球敲出左外野大牆，這支兩分砲已足夠。

九局下連續解決兩人，面對小自己15歲的比切特，韋蘭德在兩好三壞後，用97哩速球讓他敲成滾地，比切特說：「我想逮到他，最後一打席我把球看得很清楚，我真的覺得有機會敲安打。」

韋蘭德表示：「我今天速球狀況很好，很有生命力，滑球有點不穩定，最後一局幾乎都靠速球。」藍鳥全隊唯一擊球初速超過100哩的一球，是麥金尼（Billy McKinney）在五局下敲出的滾地球，被臨時代班一壘的狄亞茲（Aledmys Diaz）攔下，韋蘭德說：「我那球沒投好，幸好打在地上，狄亞茲的運動能力也很好。」