MLB／張育成一保送連四場上壘 印地安人遭光芒橫掃

2019-09-02 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



印地安人全隊今天敲出六安，弗里曼（Mike Freeman）一人占了三支，旅美台將張育成跟其他四名先發一樣，三打數無安打，打擊率下降到2成08，但靠著一次四壞保送，延續個人連四場上壘，印地人則以2：6輸給光芒遭橫掃。

張育成連續五場擔任先發，今天依舊負責第九棒、三壘手，二局上包爾斯（Jake Bauers）敲出跳出中外野牆外的場地二壘安打，帶有一分打點，形成兩出局、二三壘有人，輪到張育成的首打席，兩好兩壞後遭到三振，未能延續攻勢。

張育成第二打席再度在得點圈人有時上場，面對兩出局、一二壘有人，張育成敲出右外野深遠飛球，但遭到接殺；張育成第三次上場打擊在七局上，作為首名打者，連選四顆壞球，獲得保送上壘，不過隊友連續三個出局數，也未能將他送回得分。

八局上印地安人攻勢再起，普伊格（Yasiel Puig）及弗里曼連續兩支安打，包爾斯的高飛犧牲打敲回一分，艾倫（Greg Allen）遭觸身球，形成兩出局、一二壘有人，張育成面對低角度滑球，敲出游擊方向滾地球，在一壘遭刺殺。

光芒隊勞伊（Nate Lowe）上個月都待在小聯盟，今天因擴編名單回到大聯盟，四局上的一發兩分砲幫球隊取得3：1領先，代打崔志萬的達諾德（Travis dArnaud）則敲出兩安、兩打點，加上八局下攻得三分，光芒拉開差距拿下勝利。

光芒在印地安人三場系列賽全數拿下勝利，一口氣躍上美聯外卡第一，領先印地安人0.5場勝差，而印地安人距離第三名的運動家也僅領先0.5場，競爭激烈。