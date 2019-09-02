金鶯球員教練互嗆 不復陳偉殷當家時代高向心力

金鶯又輸球了。當然，對這隻去年勝率只有.290，以115敗追平史上敗場第五多、本季目前勝率也只有.333的超級大爛隊來說，輸球根本算不上是什麼新聞。之所以特別提出來，是因為金鶯在被同區「勁敵」洋基狂轟濫炸創紀錄的61發全壘打（平均每場轟出3.2支）後，昨天面對勝率只有.350、幾乎跟他們一樣爛的皇家時，竟又慘遭皇家打者連續三次犧牲短打的「小球戰術」修理而輸球。如今的金鶯，真有如當年率洋基締造五連霸，卻也曾在執教大都會時留下單季120敗不名譽紀錄的傳奇總教頭史丹格（Casey Stengel）所說的：「這隻球隊讓我見識到各種我連想都沒想過的輸球方式。」

美國人常說當球隊贏球不止時，不論教練球員彼此之間往往氣氛融洽，無形的化學效應（chemistry）好似完美無缺。反之一旦陷入連敗，人人都忙於從自家球隊中找出「戰犯」，而非扭轉局勢的贏球方法。常敗軍金鶯正是現身說法的最新案例。在上個月短短三週內，金鶯就兩度爆發教練與球員互嗆甚至差點大打出手的休息室風波。先是菜鳥總教練海德（Brandon Hyde）在被洋基以14:2血洗的比賽中不知說了些什麼，觸動全隊最貴卻也最廢的「鋸砲」戴維斯（Chris Davis）「纖細」的神經，激得這位最近兩季打擊率都遠低於190身高的大塊頭暴衝，幸而被隊友及時拉開才免於一場「以下犯上」的鬧劇。緊接著在上週作客華盛頓的比賽中，本季防禦率高達6.30的牛棚老將布萊爾（Richard Bleier）又疑似不滿隊友在他投球時的守備站位，被轟下場後當場跟負責決定站位的三壘教練弗洛瑞斯（Jose David Flores）大小聲起來。

金鶯教練團跟球員間的相處明顯是出了問題，在戰績越來越低迷的情況下形成惡性循環。 美聯社 分享 facebook

親眼目睹這兩季悽慘情狀跟這兩樁休息區「完美風暴」的金鶯自家球迷如今應該頗有「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」的感觸。就在兩年多前，金鶯還曾在前任總教頭蕭瓦特（Buck Showalter）及明星球員馬恰多（Manny Machado）帶領下挺進季後賽。時隔不到五年的2014年球季，金鶯更是意氣風發地以96勝將洋基跟紅襪都踩在腳下，贏回睽違17年的美聯東區冠軍。以專治爛隊著稱的鐵血教頭蕭瓦特在2011年接下前一季只有66勝的金鶯這個爛攤子，只花短短兩年的時間就將戰績提升到93勝。他跟知名GM杜奎特（Dan Duquette）齊心協力，將金鶯打造成一隻人才濟濟的球隊，並且在五年之內三度進入季後賽。

除了馬恰多在他們任內從菜鳥一躍而為MVP等級的球星外，戴維斯在三年內勇奪兩座全壘打王；先發轉終結者的伸卡球大師布里頓（Zack Britton）則以破紀錄的0.54防禦率拿下最多救援。同時間杜奎特找來的許多球員也都在金鶯大放異彩。像是老而彌堅的現役最強DH克魯茲（Nelson Cruz）跟水手棄將川波（Mark Trumbo）在加入金鶯後各自贏得一座全壘打王；去年轉戰紅襪拿下世界大賽最有價值球員的皮爾斯（Steve Pearce）也在金鶯締造生涯最高的.930 OPS及5.9 WAR。

金鶯牛棚在前幾年還相當堅強，但現在卻是一堆球迷叫不出名字的球員，難怪團隊防禦率5.77是全大聯盟最差。 美聯社 分享 facebook

至於投手方面，杜奎特最值得一提的得意之作不是別人，正是來自台灣的陳偉殷。簽下陳偉殷對金鶯來說意義十分重大，不僅因為他是金鶯有史以來簽下的的第一位台灣球員，而且陳偉殷也在披上金鶯球衣的四年時間內不斷進步，在2015年迎來他球員生涯巔峰的一年。那一季他的防禦率3.34在美聯高居第七，WAR 2.8也排名第14，十足是金鶯的王牌。持續重用陳偉殷的總教頭蕭瓦特更因為多次公開強調這位子弟兵來自台灣，被許多國內球迷視為真正的「台灣之友」。

陳偉殷過去在金鶯4季之中有3季是拿下兩位數以上的勝場，與隊友提爾曼、岡薩雷茲等投手撐住了金鶯的戰績，團隊士氣一直都很不錯，跟洋基和紅襪激烈拚鬥。 歐新社資料照片 分享 facebook

杜奎特與蕭瓦特聯手成功將金鶯打造成一隻能與洋基、紅襪相抗衡的勁旅，許多過去在其他隊不得意的球員像是前述的布萊爾、川波及皮爾斯，都在兩人的帶領及改造下成為這隻強隊的要角。而隊上的諸多明星球員，即便是生性桀傲不遜的前金鶯中外野手瓊斯（Adam Jones），也都給予治軍嚴格的蕭瓦特極高評價。

然而人無千日好，花無百日紅，在洋基、紅襪相繼重新振作後，金鶯並未適時培養出未來的接班球員，在原有班底隨著年歲增長而表現衰退或投身自由球員市場後，金鶯立刻陷入青黃不接的窘境。在克魯茲、陳偉殷成為自由球員一一求去後，仍在2016年奮力拿下一張外卡的金鶯其實已是強弩之末，很快地就在隔年敗象畢露，杜奎特及蕭瓦特也才因此在去年球季結束後下台一鞠躬。

金鶯在大量好手離去之後，目前正進入漫長的黑暗重建期，不知何時才能見到黎明。 美聯社 分享 facebook

在杜奎特及蕭瓦特離去後，金鶯老闆痛感自家球隊不論在球探、數據分析及球員訓練等各方面都已大幅落後。這才痛定思痛，在去年冬天從近年來重建最為成功的太空人高層找來年僅35歲的年輕新GM艾里亞斯（Mike Elias），企圖打造出另一隻浴火重生的太空人。艾里亞斯最近更大刀闊斧，一口氣砍掉金鶯原有的多位球探主管，企圖引進擁有新觀念的人馬加速重建步伐。然而積重難返的金鶯跟當年幾乎等於從零開始的太空人不同，猶有許多「前朝餘孽」待清。其中最大的包袱不是別人，正是當年因深受老闆喜愛而被獨斷重金簽下，如今讓他出賽反倒對球隊造成傷害的戴維斯。尤其新任GM跟教練講究靠新式訓練、戰術及數據分析取勝，在在都與隊中老將既有想法相扞格，想在短時間內重建成功簡直難如登天。

金鶯一壘手戴維斯(中)本季打擊表現跟上季一樣低迷，但脾氣卻越來越火爆，球團方面卻是無可奈何。 美聯社 分享 facebook

在2015年拿下世界大賽冠軍後跟金鶯一樣迅即由盛轉衰的皇家最近傳出大老闆葛雷斯（David Glass）已同意出售球隊，結束長達26年經營的消息。由於金鶯老老闆安傑洛斯（Pete Angelos）年事已高又健康狀況不佳，近年來也不斷有著出售球隊的傳聞，甚至傳出新老闆可能帶金鶯出走巴爾的摩、轉戰納許維爾的小道消息。跟葛雷斯一樣在1993年買下大聯盟球隊的安傑洛斯一生最大遺憾，恐怕就是未能在入主金鶯的有生之年看到這隻擁有百年歷史的球隊重返榮耀拿下另一座冠軍。去年新官上任的GM艾里亞斯及總教練海德未來能否在風雨飄搖之際，再次像當年杜奎特與蕭瓦特一樣成功幫助球隊重建，甚且可能成為金鶯能否繼續立足巴爾的摩的重大關鍵。