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MLB／本季最佳一役 陳偉殷中繼四局無失分

2019-09-01 10:14聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷後援投出本季最佳表現，四局僅被敲出一安、無失分。 美聯社
陳偉殷後援投出本季最佳表現，四局僅被敲出一安、無失分。 美聯社
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馬林魚旅美左投陳偉殷今天中繼登板，投出本季最佳表現，四局僅被敲出一安、無失分，防禦率擺脫7字頭，下降到6.89，球隊仍以0：7敗給國民，吞下客場14連敗。

馬林魚先發投手洛培茲（Pablo Lopez）三局失六分，早早被打退場，陳偉殷從第四局開始接手，雖然一上場就被羅伯斯（Victor Robles）敲出二壘安打，卻也是今天唯一一安。

在史特拉斯堡（Stephen Strasburg）犧牲推進將羅伯斯送上三壘後，陳偉殷用兩個滾地球出局守下失分危機，而且一路連續解決12人次，未再讓人上壘，並讓本季20轟的亞當斯（Matt Adams）以及投手史特拉斯堡吞下三振。

陳偉殷在七局下投完退場，不僅投出四局的本季最長局數，總計僅用45球，30顆好球，用球數在個人本季是第六多，球速在90到92哩之間，三振掉亞當斯的一球來到最快的92.5哩，連兩場無失分，也讓殷仔防禦率在8月14日後再度回到6字頭。

不過馬林魚對上史特拉斯堡就是沒轍，史特拉斯堡今天先發八局僅被敲出兩安，無失分，送出14次三振，不僅拿下本季第16勝，上一次對馬林魚吞下敗投已是2015年，目前對戰12連勝。

國民瑞登（Anthony Rendon）單場雙響砲，第一局與索托（Juan Soto）攜手敲出「背靠背」全壘打，八局陳偉殷退場後再補上一轟，瑞登與索托在第一局的全壘打也是兩人本季第30轟，也是隊史2009年後，再度有兩名球員單季30轟。

陳偉殷馬林魚國民
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