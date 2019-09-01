MLB／張育成敲一安 印地安人不敵光芒四轟砲火

2019-09-01 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成(左)敲安上壘後，靠著林多的全壘打回來得分，兩人在本壘開心握手慶祝。 美聯社 分享 facebook

印地安人旅美台將張育成連四天先發，今天對光芒繼續擔任第九棒、三壘手，四打數敲出一安，連續三場上壘，打擊率為2成38，另有一得分、一次三振，印地安人不敵光芒全場四轟，以6：9吞下二連敗。

張育成連兩打席打得強勁，安打卻未能開張，二局上的首打席面對一壘有人、兩出局，張育成敲出右外野強勁飛球，卻剛好直朝外野手而去，被輕鬆接殺。

五局上第二次上場打擊，張育成面對無人出局、一壘有人的好機會，把球打往中間方向有機會穿越，卻因對手移防佈陣，被站在二壘壘包正後方的二壘手接殺，下一棒林多（Francisco Lindor）也敲雙殺終止攻勢。

印地安人一局上靠著桑塔納（Carlos Santana）兩分砲率先得分，但接下來打線連六局無分數進帳，反倒是光芒靠著崔志萬、范姆（Tommy Pham）、賈西亞（Avisail Garcia）、達諾德（Travis dArnaud）四轟追加分數，反倒以9：2超前。

八局上張育成在一出局後，再度敲出強勁平飛球，這次在內外野中間落地，終於形成安打，也靠著林多的全壘打回來得分，兩人在本壘開心握手慶祝，印地安人追到4：9。

九局上印地安人再追兩分，張育成在一出局、二壘有人時面對終結者帕岡（Emilio Pagan），兩好兩壞後，看著一顆偏內角滑球進壘，未揮棒遭到三振，林多也擊出飛球出局，未能成功反撲。