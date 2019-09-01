MLB／勒梅休11局再見轟 洋基終於贏運動家

2019-09-01 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基今年對運動家第五場比賽，終於拿下第一勝，雙方纏鬥到延長賽，才在11局下靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的再見全壘打分出勝負，由洋基以4：3拿下勝利。

勒梅休今天前四打數都未敲安，11局下第一個上場，面對崔維諾（Lou Trivino）第一顆97哩的速球就揮棒，把球送出右外野全壘打牆外，也是洋基單場第四發陽春砲。

勒梅休開轟，正站在旁邊準備的下一棒賈吉（Aaron Judge）看得最清楚，「勒梅休在那個打席之前是四支零，所以我知道他會打一支安打，他每次都會有貢獻，結果棒子一揮，我就把練習棒一丟、頭盔一丟，準備好慶祝。」

在這發全壘打之前，勒梅休本季對運動家是21打數2安打，對戰表現不算好，總教練布恩表示：「我們沒看過勒梅休長期陷入低潮，一整年都常在關鍵時刻幫助球隊，當你覺得他有點下滑，立刻就來一發大的。」

桑契斯（Gary Sanchez）對運動家先發投手貝利（Homer Bailey）敲出雙響砲，第二局、第五局各有一發陽春砲，個人的第32轟；在洋基以2：3落後時，賈吉八局下的陽春砲幫助球隊追平，是本季第19轟，也是近11戰的第7轟。

大聯盟勝投王杰曼今天先發五局失兩分，後面六局動用七名投手搞定，加上昨天沙巴西亞（CC Sabathia）因傷提前退場，洋基牛棚連兩天加班，布恩表示：「今天牛棚做出了很棒的貢獻，投出很多關鍵球，讓我們能夠贏下比賽。」