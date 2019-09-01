MLB／王維中被老東家海盜簽下 重返40人名單

2019-09-01 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



旅美左投王維中8月30日才遭運動家放入指定讓渡名單（DFA），今天海盜隊就宣布將他簽下，回到六年前的老東家，預計9月4日與球隊會合，海盜隊將他放在3A出發。

海盜隊今天將外野手波蘭柯（Gregory Polanco）從10天傷兵轉為60天傷兵，因此有空間將王維中放入40人名單，目前除了王維中外，還有布洛特（Steven Brault）、李瑞安諾（Francisco Liriano）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）三名左投。

回到生涯起點，王維中也在個人Instagram的限時動態中放上「海賊王」的圖片，開心回到「海賊軍團」，並寫下：「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」

王維中去年在韓職投出成績，今年成功重返美職，加入運動家擔任牛棚投手，出賽20場拿下1勝0敗，防禦率3.33，27局送出16次三振、11次四壞保送，在3A的成績則是1勝1敗、防禦率4.78，26.1局，24次三振、8次四壞。

上半季王維中表現亮眼，13場出賽防禦率僅1.50，不過明星賽後7場出賽，防禦率飆到7.00，加上運動家補進迪克曼（Jake Diekman）、從小聯盟拉上新秀帕克（A.J. Puk），左投戰力充足，因此被下放3A。