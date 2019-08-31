MLB／35歲最貴代跑 國民王牌薛則衝回領先分

2019-08-31 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國民強投薛則代跑還回壘得分。 美聯社 分享 facebook 國民今天在主場靠著瑞登（Anthony Rendon）的再見安打，以7：6氣走馬林魚，這場比賽雙方打得糾纏，國民將士用命，甚至在七局下平手時，讓王牌投手薛則（Max Scherzer）上場代跑，他也展現從二壘跑回超前分的腳程。

一路緊咬比數的馬林魚在七局上追平成4：4，國民下個半局立刻回應，兩人出局，一、二壘有人，薛則上場代跑二壘上的伊頓（Adam Eaton），下一棒索托（Juan Soto）敲出右外野長打，薛則直衝本壘，替國民在這局要回領先。

伊頓膝蓋有所傷勢，國民才會讓35歲的薛則幫忙，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後解釋選擇薛則「跑腿」的原因，「他在我身後像隻卡通兔跳來跳去，一副準備要上的樣子。」薛則本季薪水為全聯盟最高的4200萬美元（約新台幣13億元），國民請他代跑所冒的風險不小。

馬林魚在九局上再奪兩分反超比數，讓國民帶著一分落後進入最後半局，一人出局，一、二壘有人，瑞登適時一棒清光壘包，形成再見安打，現場球迷喊出「MVP」聲浪。

瑞登繳出4支3，打擊率上升至3成33，比下釀酒人強棒葉力奇（Christian Yelich）的3成31，登上國聯打擊王，他笑說當轉頭看到跑者全回到本壘時，第一個想法是，「我們贏了嗎？」