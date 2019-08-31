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MLB／挺基特全票名人堂 李維拉：1000%

2019-08-31 11:24聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

基特。 美聯社
基特。 美聯社
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洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）今年以百分百得票率入選名人堂寫下歷史，他還力薦多年隊友、前洋基隊長基特（Derek Jeter）成為明年全票名人堂的接班人選，直說，「如果是我決定，他是1000%值得全票當選，忘了我的100%吧。」

李維拉和基特當了19年隊友，今年名人堂進駐儀式，他也特別邀請基特及「四核心」成員的波沙達（Jorge Posada）與派提特（Andy Pettitte）前來觀禮，多年戰友累積出的深厚情感不言而喻。

身為史上最傑出的終結者，李維拉在廣播節目上不遺餘力替基特年底的名人堂選舉拉票，「我跟基特一起打球多年，日復一日看他上場，他打球的態度及對比賽的尊重，我看不出為什麼不讓他全票中選。」

基特在大聯盟20年生涯只效力洋基鄉，14度入選明星賽，並留下3成10打擊率、260發全壘打和1311分打點，3465支安打為洋基隊史安打王，另外打席、打數、二壘安打、盜壘全都位居洋基隊史第一。

前洋基總教練、現為大聯盟副主席的托瑞（Joe Torre）也支持李維拉的看法，7月底時曾說，「我期待基特的名字，能出現在明年每個人的選票上。」

基特洋基李維拉
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