MLB／印地安人遭完封 張育成2支0選到1保送

2019-08-31 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成。 路透 分享 facebook 印地安人旅美台將張育成連續三場擔任先發，昨天敲出兩安，不過今天從第六棒調到第九棒，依舊擔任三壘手，兩打數無安打，選到一次四壞保送上壘，有一次三振，打擊率降到2成35，印地安人全場也僅敲出五安，被光芒以0：4完封，中止三連勝。

張育成首打席有機會建功，二局上兩人出局後，印地安人兩支安打攻占二三壘，張育成面對第二球就揮棒，敲往一、二壘中間滾地，剛好遇到對手移防佈陣，被靠近二壘站位的一壘手飛撲攔下，傳給到一壘補位的投手遭刺殺，張育成生涯首打點被沒收。

第五局的第二打席，張育成在兩好球後，看著球進好球帶遭到三振；八局上張育成第一個上場，連選四顆壞球保送上壘，不過下一棒林多（Francisco Lindor）敲出雙殺打，印地安人依舊無攻勢。

張育成共有三次守備機會，都能穩穩拿下，第四局更是連續抓下兩個出局數，今年在大聯盟出賽七場，守過六次三壘、兩次游擊，48局有16次守備機會，仍保持無失誤。

印地安人與光芒前六局打完都未能得分，七局下光芒突破僵局，賈西亞（Avisail Garcia）在一三壘有人時敲安帶回一分，也把先發投手畢柏（Shane Bieber）打退場，阿奎拉（Jesus Aguilau）順勢補上三分砲，拉開差距。

畢柏先發6.1局失三分、送出九次三振的好投，吞下本季第七敗；明天生日的普魯特（Austin Pruitt）則為光芒繳出5.1局無失分好投，雖然等不到火力支援未拿勝投，但與三位牛棚投手合力完封。