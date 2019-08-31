MLB／39歲本季第20場先發 沙胖投3局疑似傷退

2019-08-31 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



沙巴西亞。 路透 分享 facebook 洋基主場迎戰運動家，老將沙巴西亞（CC Sabathia）以39歲高齡出戰本季第20場先發，不過他似乎再次受到膝蓋舊傷糾纏，只投三局就提前退場，洋基以牛棚車輪戰完成比賽，終場仍以2：8敗陣。

「沙胖」沙巴西亞今天一出賽先寫下一項紀錄，成為大聯盟第四位在20歲(含)以下和38歲以上，都能完成單季至少20場先發的投手，其它三人分別為強森（Walter Johnson）、布萊列文（Bert Blyleven）和塔納納（Frank Tanana）。

沙巴西亞今年賽季結束即將高掛球鞋，不過隨著例行賽即將進入尾聲，他的健康狀態再次亮紅燈，7月底因右膝發炎進入十天受傷名單，上周重新歸隊，加上今天在內的近三場比賽，他總共只投十局。

沙巴西亞此役只用48球便退場，失分是被普洛法（Jurickson Profar）敲出陽春全壘打，這也是他今天被敲的唯一安打，有兩個保送、兩次三振，無關勝負，防禦率4.93。

洋基在四局上啟用牛棚接替投球，轉播單位指出，沙巴西亞在三局上投球時，就出現膝蓋不舒服的樣貌，不時在場上做伸展，目前洋基還沒傳出將做進一步的檢測，有可能只列為每日觀察名單，不會跳過下一場輪值。

沙巴西亞在近五場先發皆投不滿五局，今天之前更是收下四連敗的戰績，上一次勝投已經是6月底，加上膝蓋健康有疑慮，洋基會不會變動「沙胖」接下來例行賽以及季後賽的角色，有待觀察。